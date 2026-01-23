Buscan a Guadalupe Milagros Gutiérrez en Libertador: no aparece desde el 17 de enero

Búsqueda de Guadalupe Gutiérrez. Búsqueda de una joven jujeña.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes (CINDAC) publicó la búsqueda de Guadalupe Milagros Gutiérrez, una joven de 19 años que se encuentra desaparecida desde el 17 de enero de 2026 en la provincia de Jujuy.

Según la información oficial, la denuncia por su desaparición fue radicada el 23 de enero, lo que activó el protocolo de búsqueda correspondiente. Guadalupe es oriunda de Libertador General San Martín, y desde ese momento no se tienen datos certeros sobre su ubicación.

De acuerdo al parte difundido, la joven mide aproximadamente 1,62 metros, es de tez blanca, contextura delgada y tiene el pelo corto. Como señas particulares, se indicó que posee un tatuaje en el centro del pecho y lunares en el rostro, datos que pueden resultar clave para su identificación.

618377509_1355404959964325_3410683105839104424_n Búsqueda de una joven jujeña. Al momento de ausentarse, vestía un vestido negro con rayas horizontales blancas y zapatillas negras con flores. Desde los organismos intervinientes remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse de manera inmediata al 911, acercarse a la comisaría más cercana o enviar un mensaje vía WhatsApp a los números 388 6828607 o 388 6860239. La difusión responsable de la información y el aporte de datos concretos pueden resultar fundamentales para avanzar en la búsqueda y lograr dar con Guadalupe lo antes posible.

