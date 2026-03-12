Una camioneta perdió el control en Monterrico y cayó en un pozo sobre la banquina

Accidente en Monterrico

Un incidente vial se registró este jueves sobre Ruta Provincial N°42, a la altura del barrio 12 de Octubre de la localidad de Monterrico, donde una camioneta terminó en la banquina por causas que tratan de establecer desde la Policía de la Provincia de Jujuy.

De acuerdo con la información confirmada, el hecho se reportó en la mañana de este jueves 12 de marzo, en circunstancias en que una camioneta Toyota perdió el control y terminó casi en sentido vertical sobre un pozo ubicado en la banquina de la ruta.

El hecho de tránsito no generó riesgos para otros conductores y la circulaicón por la zona se mantuvo con circulación normal. Asimismo, personal policial intervino para analizar la situación ocurrida y establecer las circunstancias del incidente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.