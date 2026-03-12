Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo que pudo haber terminado en tragedia terminó envuelto en un verdadero milagro en Abra Pampa , donde un niño de 2 años, que era intensamente buscado, fue hallado en la inmensidad de la Puna jujeña en horas de la madrugada con principio de hipotermia , pero a salvo.

Elián, un niño de 2 años, fue encontrado con vida después de haber desaparecido de su casa durante la tarde y de haber pasado varias horas a la intemperie en medio del frío extremo de la Puna jujeña. Cuando lo hallaron, estaba a unos 5 kilómetros del lugar donde había sido visto por última vez y presentaba un cuadro de hipotermia , por lo que quedó internado y bajo observación médica. Reportes locales señalaron que el hallazgo se produjo cerca de las 3.30 de la madrugada , tras un operativo de búsqueda que movilizó a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad.

Canal 4 y Todojujuy dialogó con Alejandra Cala, la tía de Elián quien relató en primera persona esas horas de desesperación y la manera en la que " el pueblo entero vino a ayudar ".

“ Un momento muy angustiante, fue un momento de desesperación (…) después llegó el momento cuando nos dijeron que lo habían encontrado, fuimos al lugar y no había nada. Ahí nos pusimos peor. Pero yo tengo que estar fuerte, porque si yo me caigo mi hermana va a estar peor ”, relató Alejandra Cala, tía del pequeño.

Cómo desapareció Elían en Abra Pampa y cómo se activó la búsqueda

Según contó Alejandra, todo ocurrió alrededor de las 16:30. La madre del niño, que trabaja como peona desde hace casi un año, lo había dejado jugando en el patio con sus juguetes mientras iba al baño. Al salir, Elián ya no estaba. No había personas cerca y tampoco encontraron huellas que permitieran reconstruir con claridad qué había pasado.

“ Ahí me llama a mí, me dice ‘no está mi bebé, no está Elián’”, recordó Alejandra. Desde ese momento comenzó una carrera contrarreloj, agravada por el avance de la tarde y la caída de la temperatura en Abra Pampa. La tía del niño explicó que primero intentaron contener a la madre y organizar la búsqueda mientras pedían ayuda.

“Tratamos de ver la forma de movernos porque se estaba haciendo de noche. Llegaron familiares para tratar de buscarlo. Empezó a llegar toda la comunidad de Abra Pampa y todos salieron a buscarlo ”, contó.

La participación de vecinos y pobladores fue clave durante las horas del rastrillaje. En redes y medios locales se difundieron pedidos de ayuda mientras la Policía y voluntarios ampliaban el radio de búsqueda en una zona rural y abierta de la Puna.

El hallazgo en un arenal y las dudas que todavía siguen

La familia sostiene que Elián no solía alejarse solo. Por eso, desde el primer momento surgieron dudas sobre cómo terminó tan lejos de su casa y en un sitio de difícil acceso.

El niño apareció en un área descampada, en medio de un arenal, en un sector al que no solo hay que subir por el terreno sino también atravesar un río. Esa circunstancia es uno de los puntos que más inquieta a la familia.

Cuando finalmente lo encontraron, Elián estaba frío y asustado. “El nene apareció a 5 kilómetros de donde estaba con mi hermana. Él estaba frío, asustado, con hipotermia. Si no lo encontraban en ese momento después no lo iban a encontrar con vida”, afirmó. La ubicación y el estado en el que fue hallado coinciden con los reportes locales que señalaron que el pequeño fue rescatado sobre el gélido suelo puneño, con principio de hipotermia y signos de deshidratación.

Por ahora, el niño continúa internado y la familia espera saber cómo avanzará la causa. El caso dejó algunos interrogantes sobre cómo un niño de tan solo 2 años terminó solo, de noche y a varios kilómetros de su casa en una de las zonas más hostiles de la Puna jujeña. A esta hora se encarga la fiscalía de La Quiaca, a cargo del Dr. Alberto Mendivil.