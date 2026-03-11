jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 15:50
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

La salida del funcionario se da en medio del conflicto salarial que estalló esta semana entre la Policía y el Gobierno de Jujuy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Juan Manuel Pulleiro.

Juan Manuel Pulleiro.

Tras haberse desatado estas semanas un conflicto por el pedido de mejoras salariales de las Fuerzas de Seguridad, el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad de Jujuy.

Lee además
Chikungunya.
Salud.

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy
La siesta ideal debe durar 20 minutos, según especialistas. video
Descanso.

En el Día Mundial de la Siesta: ¿los jujeños duermen o prefieren seguir de largo?

Qué dice el comunicado

El comunicado del Gobierno provincial expresa lo siguiente:

"El Poder Ejecutivo de Jujuy emitió este miércoles 11 de marzo el decreto N° 5090-JG que deja sin efecto el decreto 2881-JG del día 18 de marzo del 2025 el cual establecía la designación del coronel Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad."

Quién es Juan Manuel Pulleiro

Juan Manuel Pulleiro nació en 1961 y es militar retirado y dirigente político. Antes de asumir en Jujuy, se desempeñó como ministro de Seguridad de la provincia de Salta durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz.

En Jujuy había asumido como secretario de Seguridad en marzo de 2025, en el marco de la reorganización del área dentro del gobierno provincial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

En el Día Mundial de la Siesta: ¿los jujeños duermen o prefieren seguir de largo?

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Se solucionó la fuga de gas en el acceso a Perico

Operativo por fuga de gas en Perico: "No hay riesgos por el momento"

Lo que se lee ahora
marcha de antorchas: gremios estatales manifestaron frente a casa de gobierno video
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Por  Federico Franco

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel