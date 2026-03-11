Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

La vacunación antigripa l comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.

Jujuy pondrá en marcha la campaña de vacunación antigripal este miércoles 11 de marzo , en línea con el calendario nacional, con una cobertura estimada cercana a 160 mil personas en toda la provincia. Las dosis serán gratuitas y la primera etapa comenzará en el Centro de Especialidades Norte , para luego extenderse a puestos de salud y vacunatorios del sistema público.

Zoonosis. Cronograma de castración y vacunación de mascotas para esta semana

Salud. Vacunación antigripal en Jujuy: quiénes se vacunarán en la primera etapa y cuándo comenzará la campaña

La campaña apunta primero a los grupos priorizados, es decir, a quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones si contraen gripe. En ese esquema, una parte de la población podrá vacunarse solo con DNI, mientras que otro grupo deberá concurrir con certificado médico.

La vacuna antigripal se aplicará de manera prioritaria a los siguientes grupos:

En todos esos casos, la vacunación es gratuita y se aplica sin orden médica , presentando únicamente el DNI en el vacunatorio.

personal estratégico , como Policía de la Provincia, Policía Federal, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Bomberos

adultos de 65 años o más

personal de salud de los ámbitos público y privado

La vacunación a embarazadas frente a Virus Sincicial Respiratorio superó el 60% (Foto ilustrativa) La vacunación antigripal comenzará en Jujuy con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos

Quiénes deben presentar certificado médico

Para las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, la vacuna también está indicada, pero en este caso sí deben presentar documentación médica al momento de concurrir al vacunatorio.

Entre los factores de riesgo se encuentran:

diabetes

cardiopatías graves

enfermedades respiratorias graves

obesidad

inmunosupresión adquirida o congénita

y otras condiciones que determine el profesional tratante

En estos casos, el certificado debe incluir:

nombre y apellido

DNI

diagnóstico

indicación de aplicación de la vacuna

Ese requisito busca ordenar la cobertura de la campaña en la población con comorbilidades y garantizar la correcta indicación de la dosis.

Dónde comienza la campaña y cómo seguirá

La primera etapa se iniciará en el Centro de Especialidades Norte y, de acuerdo con la disponibilidad de dosis y la organización sanitaria, se irá ampliando al resto de los efectores de salud de la provincia. La modalidad seguirá el esquema habitual del sistema público, con aplicación gratuita en vacunatorios y centros habilitados.

La vacunación antigripal forma parte de la estrategia anual de prevención frente a la gripe, especialmente antes de la llegada de las temperaturas más bajas, cuando suelen incrementarse los cuadros respiratorios.

Qué hay que tener en cuenta antes de ir al vacunatorio

El punto central para quienes integran los grupos priorizados es saber si deben concurrir solo con DNI o también con certificado médico.

Requisitos clave