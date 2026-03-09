Cronograma de castración y vacunación de mascotas para esta semana

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma
La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de operativos que se desarrollarán durante la semana con el quirófano móvil y jornadas de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la capital.
Estas acciones buscan promover la tenencia responsable de animales, facilitar el acceso a la castración gratuita y fortalecer la prevención de enfermedades mediante campañas de vacunación.
Cronograma del quirófano móvil
El quirófano móvil estará presente en distintos barrios desde las 8 de la mañana con el siguiente cronograma:
Lunes 9
CIC Che Guevara: Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara
Martes 10
Intersección de Quintana e Iturbe: Barrio San Martín
Miércoles 11
El Aguilar y Barrancas: Barrio Bicentenario
Jueves 12
Moscú Nº 13: Barrio Puente Otero
Vacunación y registro de mascotas
El viernes 13 se realizará una jornada especial de vacunación y registro de mascotas.
León Este 873 – Barrio Favaloro
De 15 a 18 horas
Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad. También invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar estos servicios.