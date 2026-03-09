lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 18:01
Zoonosis.

Cronograma de castración y vacunación de mascotas para esta semana

Se conoció el cronograma semanal de operativos de castración, vacunación y registro de mascotas que se realizarán en distintos sectores de la ciudad.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de operativos que se desarrollarán durante la semana con el quirófano móvil y jornadas de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la capital.

Estas acciones buscan promover la tenencia responsable de animales, facilitar el acceso a la castración gratuita y fortalecer la prevención de enfermedades mediante campañas de vacunación.

Cronograma del quirófano móvil

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración
Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy.

Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy.

El quirófano móvil estará presente en distintos barrios desde las 8 de la mañana con el siguiente cronograma:

Lunes 9

  • CIC Che Guevara: Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara

Martes 10

  • Intersección de Quintana e Iturbe: Barrio San Martín

Miércoles 11

  • El Aguilar y Barrancas: Barrio Bicentenario

Jueves 12

  • Moscú Nº 13: Barrio Puente Otero

Vacunación y registro de mascotas

El viernes 13 se realizará una jornada especial de vacunación y registro de mascotas.

León Este 873 – Barrio Favaloro

De 15 a 18 horas

Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad. También invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar estos servicios.

