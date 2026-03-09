Cronograma de castración y vacunación de mascotas para esta semana

Campaña de castración de mascotas en San Salvador de Jujuy: así será el nuevo cronograma

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de operativos que se desarrollarán durante la semana con el quirófano móvil y jornadas de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la capital.

Estas acciones buscan promover la tenencia responsable de animales, facilitar el acceso a la castración gratuita y fortalecer la prevención de enfermedades mediante campañas de vacunación.

Cronograma del quirófano móvil

Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy.

El quirófano móvil estará presente en distintos barrios desde las 8 de la mañana con el siguiente cronograma: Lunes 9 CIC Che Guevara: Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara Martes 10 Intersección de Quintana e Iturbe: Barrio San Martín Miércoles 11 El Aguilar y Barrancas: Barrio Bicentenario Jueves 12 Moscú Nº 13: Barrio Puente Otero Vacunación y registro de mascotas El viernes 13 se realizará una jornada especial de vacunación y registro de mascotas. León Este 873 – Barrio Favaloro De 15 a 18 horas Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad. También invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar estos servicios.

