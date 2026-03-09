Creció en la Puna jujeña, estudió en Córdoba y alienta a mujeres a estudiar ciencia

El esfuerzo y la superación llevaron a la doctora Alba Ramos, actual docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, a desarrollar una destacada labor científica y académica en el mundo de la física. Ella nació en Abra Pampa y su sueño inició con el objetivo de entender "lo que veía en la Puna jujeña".

Actualmente Alba es docente de Ciencias Físicas de FaCENA e integrante de la Carrera de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo en el Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica -IMIT- (Conicet – UNNE). Se graduó de licenciada en Física en la Universidad Nacional de Córdoba y posteriormente hizo allí el Doctorado en Física. En 2018 hizo una estancia en Estados Unidos para realizar estudios posdoctorales en los que enfocó su investigación hacia el área de la Fotónica y la Óptica Física.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer , UNNE Medios compartió la historia de la doctora en Física Alba Ramos, docente e investigadora de FaCENA UNNE. Su historia comenzó en el noroeste argentino y la llevó a formarse en Córdoba, para luego realizar una estancia posdoctoral en Estados Unidos. Hoy su carrera continúa en Corrientes, donde combina investigación científica, formación de estudiantes y proyectos de vinculación con escuelas.

Alba nació en Abra Pampa, en la provincia de Jujuy. “Crecí en la Puna, un lugar muy alto, donde el cielo es impresionante y se ven todas las estrellas. Desde chica me daba mucha curiosidad entender lo que estaba viendo”, recuerda. Su primera decisión fue estudiar la carrera de Astronomía, pero al trasladarse fuera de su provincia para ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba descubrió la física y decidió orientarse hacia esa disciplina.

Sus inicios en la ciencia y física

“La carrera es exigente y estudiar lejos de mi casa no fue sencillo. Las becas y el apoyo de mi familia fueron fundamentales para poder continuar”, señaló a UNNE Medios. Gracias a los programas de becas de apoyo estudiantil pudo completar su formación de grado en la universidad pública y luego realizar el doctorado en Física -también en la UNC-, donde se especializó en mecánica cuántica.

Tras finalizar su doctorado y realizar un primer posdoctorado en Córdoba, participó de una estancia de investigación en la Universidad de Wesleyan, en Connecticut Estados Unidos, donde amplió su línea de investigación hacia la fotónica y la óptica física. “Fue una experiencia muy intensa en términos de trabajo y formación. Me permitió crecer profesionalmente y entender otras dinámicas de investigación”, comentó sobre aquella experiencia.

Inserción en el ámbito de la física en la UNNE

En 2019 se incorporó a la UNNE: “Cuando surgió la posibilidad de venir a Corrientes, me interesó la idea de sumarme a un grupo de investigación en crecimiento y contribuir a desarrollar nuevas líneas de trabajo en nuestro campo”, explicó.

Actualmente se desempeña como profesora adjunta con dedicación exclusiva en FaCENA, realiza publicaciones en revistas internacionales de muy alto impacto y forma parte de proyectos de investigación que articulan con instituciones de todo el país, como el Instituto Balseiro de San Carlos de Bariloche, la Universidad de Buenos Aires y otros centros de producción científica del país.

Uno de los objetivos actuales del grupo es fortalecer el laboratorio local y consolidar líneas experimentales y teóricas en fotónica, inteligencia artificial aplicada a sistemas físicos y nuevos dispositivos basados en la luz. “La idea es generar capacidades a nivel local, para formar estudiantes que puedan desarrollar su carrera científica en la región”, destaca.

Impulsa a las mujeres a estudiar ciencia

Como mujer destacada en ciencia y más aún en una disciplina con mayoría de varones, esta investigadora alienta a que más mujeres se sumen a la física. Lo hace desde el ejemplo, abriendo camino y también lo dice:

Me gustaría que más chicas se animen a estudiar física. Que sepan que es posible, que no es algo lejano ni inaccesible.

Por ello, además de su tarea docente y de investigadora, participa en actividades de extensión como el programa “Los científicos van a la escuela”, una iniciativa que busca acercar la ciencia a estudiantes de distintos niveles educativos.

Para Alba, la ciencia es curiosidad, esfuerzo sostenido y trabajo en equipo. Y también, una herramienta para abrir caminos a las nuevas generaciones, para que continúen con el desarrollo científico y académico en la universidad y los centros de investigación de referencia nacional.