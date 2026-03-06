Cronograma de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

La
Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de informó el cronograma de operativos que se desarrollarán durante la semana con el San Salvador de Jujuy quirófano móvil y jornadas de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la capital.
Estas acciones buscan
promover la tenencia responsable de animales, facilitar el acceso a la castración gratuita y fortalecer la prevención de enfermedades mediante campañas de vacunación.
Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración
Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy.
El quirófano móvil estará presente en distintos barrios desde las
8 de la mañana con el siguiente cronograma:
Lunes 9
CIC Che Guevara
Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara
Martes 10
Intersección de Quintana e Iturbe
Barrio San Martín
Miércoles 11
El Aguilar y Barrancas
Barrio Bicentenario
Jueves 12
Moscú Nº 13
Barrio Puente Otero
Vacunación y registro de mascotas
El
viernes 13 se realizará una jornada especial de vacunación y registro de mascotas.
León Este 873 – Barrio Favaloro
De 15 a 18 horas
Desde el municipio recordaron que estos operativos
son gratuitos y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad.
También invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar estos servicios.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.