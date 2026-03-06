sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de marzo de 2026 - 19:00
Zoonosis.

Cronograma de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Se difundió el cronograma semanal de operativos de castración, vacunación y registro de mascotas que se realizarán en distintos sectores de la ciudad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

Campaña de castración y vacunación de mascotas en San Salvador de Jujuy

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de operativos que se desarrollarán durante la semana con el quirófano móvil y jornadas de vacunación y registro de mascotas en diferentes barrios de la capital.

Lee además
Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy.
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde
Cursos de capacitación digital en San Salvador de Jujuy
Formación.

Cursos de capacitación digital en San Salvador de Jujuy

Estas acciones buscan promover la tenencia responsable de animales, facilitar el acceso a la castración gratuita y fortalecer la prevención de enfermedades mediante campañas de vacunación.

Cronograma del quirófano móvil

Cáncer en perros y gatos: señales tempranas y la importancia de la castración
Cronograma de vacunaci&oacute;n y castraci&oacute;n en San Salvador de Jujuy.

Cronograma de vacunación y castración en San Salvador de Jujuy.

El quirófano móvil estará presente en distintos barrios desde las 8 de la mañana con el siguiente cronograma:

Lunes 9

CIC Che Guevara

Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara

Martes 10

Intersección de Quintana e Iturbe

Barrio San Martín

Miércoles 11

El Aguilar y Barrancas

Barrio Bicentenario

Jueves 12

Moscú Nº 13

Barrio Puente Otero

Vacunación y registro de mascotas

El viernes 13 se realizará una jornada especial de vacunación y registro de mascotas.

León Este 873 – Barrio Favaloro

De 15 a 18 horas

Desde el municipio recordaron que estos operativos son gratuitos y forman parte de las políticas públicas destinadas al cuidado de la salud animal y la convivencia responsable en la comunidad.

También invitaron a los vecinos a acercarse con sus mascotas para aprovechar estos servicios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Cursos de capacitación digital en San Salvador de Jujuy

Fuertes ráfagas de viento afectan varias zonas de San Salvador de Jujuy

Buscan intensamente a dos adolescentes en San Salvador de Jujuy

Cronograma de vacunación y castración para esta semana

Lo que se lee ahora
Dos autos colisionaron en la colectora. video
Precaución.

Fuerte choque con heridos en la colectora del barrio El Progreso

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
Paro.

Argentina: Por qué no hay fútbol este fin de semana

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén
Aire libre.

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy

Foto ilustrativa. video
Educación.

Cuánto cuesta estudiar inglés en Jujuy: inscripción y cuota en institutos 

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel