Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Este sábado 7 de marzo de 2026, Jujuy celebrará el tradicional Carnaval de Remache, la jornada que marca el cierre definitivo de la temporada carnavalera.

Luego de semanas de desentierros, corsos, comparsas y celebraciones en la Quebrada, los Valles y distintos puntos de la provincia, el Remache pone punto final a una de las fiestas más convocantes del año.

El fin de semana de carnaval comienza con alerta amarilla por lluvias en Jujuy - Imagen creada con IA Carnaval de Remache con lluvias en Jujuy - Imagen creada con IA ¿Qué es el Carnaval de Remache? El Carnaval de Remache es la última celebración que realizan las comparsas y agrupaciones luego del Carnaval Grande y el Carnaval Chico. Se trata de una despedida festiva que mantiene el espíritu carnavalero pero con un tono más íntimo y simbólico. Es, en esencia, el “último baile” antes del cierre total del ciclo.

En muchos lugares incluye recorridos de comparsas, encuentros musicales y celebraciones que permiten despedir oficialmente al diablo carnavalero hasta el próximo año.

Con el Remache, se termina formalmente el Carnaval 2026 en Jujuy. Es el "remanente" o la última oportunidad de fiesta, significando el cierre final antes de retomar la rutina. Es parte de un calendario extenso en Jujuy que incluye el desentierro, Jueves de Comadres/Compadres, Carnaval Grande, Chico, de Flores y finaliza con este, el de Remache. Se destaca en localidades de la Quebrada de Humahuaca donde las comparsas despiden al diablito en sus mojones. Al igual que en las festividades principales, hay música, danza, harina, albahaca y el entierro simbólico del diablo. Mientras se cierra esta edición, la organización del próximo año ya tiene fechas confirmadas. Carnaval 2027 14 de enero: Jueves de Padrinos 21 de enero: Jueves de Ahijaditos 28 de enero: Jueves de Compadres 4 de febrero: Jueves de Comadres 6, 7 y 8 de febrero: Carnaval Grande 9 de febrero: Martes de Chaya 10 al 14 de febrero: Carnaval Chico De esta manera, Jujuy despide el Carnaval 2026 con el Remache y ya comienza la cuenta regresiva para la temporada 2027.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







