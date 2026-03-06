Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Este sábado 7 de marzo de 2026, Jujuy celebrará el tradicional Carnaval de Remache, la jornada que marca el cierre definitivo de la temporada carnavalera.
Tras semanas de festejos, Jujuy vive mañana el Carnaval de Remache, última celebración antes del calendario 2027.
Este sábado 7 de marzo de 2026, Jujuy celebrará el tradicional Carnaval de Remache, la jornada que marca el cierre definitivo de la temporada carnavalera.
Luego de semanas de desentierros, corsos, comparsas y celebraciones en la Quebrada, los Valles y distintos puntos de la provincia, el Remache pone punto final a una de las fiestas más convocantes del año.
El Carnaval de Remache es la última celebración que realizan las comparsas y agrupaciones luego del Carnaval Grande y el Carnaval Chico. Se trata de una despedida festiva que mantiene el espíritu carnavalero pero con un tono más íntimo y simbólico. Es, en esencia, el “último baile” antes del cierre total del ciclo.
En muchos lugares incluye recorridos de comparsas, encuentros musicales y celebraciones que permiten despedir oficialmente al diablo carnavalero hasta el próximo año.
Con el Remache, se termina formalmente el Carnaval 2026 en Jujuy. Es el "remanente" o la última oportunidad de fiesta, significando el cierre final antes de retomar la rutina. Es parte de un calendario extenso en Jujuy que incluye el desentierro, Jueves de Comadres/Compadres, Carnaval Grande, Chico, de Flores y finaliza con este, el de Remache. Se destaca en localidades de la Quebrada de Humahuaca donde las comparsas despiden al diablito en sus mojones. Al igual que en las festividades principales, hay música, danza, harina, albahaca y el entierro simbólico del diablo.
Mientras se cierra esta edición, la organización del próximo año ya tiene fechas confirmadas.
14 de enero: Jueves de Padrinos
21 de enero: Jueves de Ahijaditos
28 de enero: Jueves de Compadres
4 de febrero: Jueves de Comadres
6, 7 y 8 de febrero: Carnaval Grande
9 de febrero: Martes de Chaya
10 al 14 de febrero: Carnaval Chico
De esta manera, Jujuy despide el Carnaval 2026 con el Remache y ya comienza la cuenta regresiva para la temporada 2027.
