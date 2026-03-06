viernes 06 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 10:30
Sociedad.

Ayuda Escolar: fechas de cobro y cuánto paga ANSES en marzo 2026

Los beneficiarios de AUH, AUE y otros programas recibirán la Ayuda Escolar Anual en marzo, con pago según calendario de ANSES.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Ayuda Escolar Anual de la ANSES se paga cada año en el mes de marzo y está dirigida a familias con hijos en edad escolar para acompañar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo.

Aunque la ANSES no publica un calendario de pago específico para este beneficio como ocurre con la AUH o las jubilaciones, el organismo establece que la fecha de cobro depende de la terminación del DNI del beneficiario, y se abona dentro del mes de marzo. Las fechas exactas se pueden consultar en la web oficial de ANSES o en la app “Mi ANSES”.

Quiénes cobran la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual es un complemento destinado a:

  • Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Titulares de Asignación por Embarazo (AUE)

  • Beneficiarios de Asignaciones Familiares por hijo en edad escolar

  • Funcionarios de la seguridad social que cumplan requisitos de escolaridad

Este pago se realiza siempre que los hijos estén cursando educación formal y consten en la base de datos del organismo, con la edad escolar comprendida entre los 4 y 17 años.

Cuánto paga ANSES en marzo 2026

Para este año, el monto de la Ayuda Escolar Anual fue actualizado junto con los otros beneficios:

  • El valor general de la Ayuda Escolar se ubica alrededor de $11.000 por hijo, aunque puede variar en caso de hijos con discapacidad u otras condiciones especiales.

Este importe busca acompañar a las familias en los gastos asociados al inicio de clases, útiles, indumentaria, transporte y demás necesidades educativas.

El monto de la Ayuda Escolar 2026 en marzo es de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual que se acredita una sola vez por niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos

Cómo se cobra y requisitos

El pago se hace automáticamente a través de la cuenta de ANSES del beneficiario, siempre que se encuentre inscripto y cumpla los requisitos de escolaridad.

Para evitar la retención del monto o su suspensión, ANSES exige:

  • Certificado de escolaridad o declaración jurada de asistencia escolar

  • Tener la información actualizada en la base de datos de ANSES

Los padres o tutores pueden verificar el estado de la Ayuda Escolar Anual ingresando a la página oficial de ANSES con su Clave de la Seguridad Social, o a través de la aplicación “Mi ANSES”.

En caso de no aparecer el beneficio dentro de la primera tanda de pagos de marzo, se recomienda revisar los datos personales y de escolaridad en el sistema digital, y acercarse a una oficina de ANSES para regularizar la situación.

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar en Mi ANSES

La presentación del Certificado Escolar se realiza de forma online a través de Mi ANSES y es un requisito indispensable para cobrar la Ayuda Escolar 2026. El paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección Hijos y seleccionar Presentar Certificado Escolar.
  • Generar el formulario correspondiente a cada hijo.
  • Imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para que lo completen y firmen.
  • Volver a ingresar a Mi ANSES y subir una foto del certificado completo y firmado.

Una vez validado el trámite, el sistema habilita el pago del beneficio de manera automática.

