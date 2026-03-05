jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 09:50
Servicios.

ANSES marzo 2026: nuevos montos de AUH, AUE y asignaciones familiares

La ANSES actualizó los montos de la AUH, AUE y asignaciones familiares para marzo 2026. Enterate cuánto te corresponde y fechas de pago.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026

ANSES actualiza el calendario AUH en marzo 2026

A diferencia de la AUH tradicional, el AUH Hijo con discapacidad de ANSES no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.

A diferencia de la AUH tradicional, el AUH Hijo con discapacidad de ANSES no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este marzo los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y diversas asignaciones familiares. Los cambios benefician a millones de familias en todo el país e incluyen mejoras en los beneficios para hijos con discapacidad.

Cronograma.

Anses: cuándo cobro en marzo 2026: jubilados, pensionados y ayuda escolar
Cronograma.

Anses: cuándo cobro en marzo 2026: jubilados, pensionados y ayuda escolar
ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: fechas y montos
Educación.

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: cuándo y cómo se paga

Las actualizaciones responden a la política de ANSES de ajustar los ingresos de los hogares frente a la inflación, siguiendo lo previsto por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

La AUH es uno de los principales beneficios que paga ANSES a familias con hijos de hasta 18 años que no superan determinados umbrales de ingresos.

Para marzo 2026, el monto actualizado de la AUH por hijo es de aproximadamente $XX mil pesos (valor sin presentación de Libreta o Formulario de Salud y Educación), mientras que si se cumple con la presentación de la Libreta o la CUNA, el monto puede ser mayor.

Además, hijos con discapacidad acceden a un monto específico más elevado en función de sus necesidades, lo que representa una mejora para las familias que enfrentan mayores costos de cuidado.

Asignación por Embarazo (AUE)

La Asignación por Embarazo para la Protección Social también fue actualizada y paga a mujeres embarazadas hasta la semana 12 de gestación y, luego de esa instancia, hasta el momento del parto, siempre que se cumplan ciertos requisitos de control de salud.

La AUE tendrá un valor de aproximadamente $ 132.814 mil pesos para este mes, lo que busca acompañar los gastos asociados al embarazo y la preparación para la llegada de un nuevo integrante de la familia.

Cuál es el monto de la AUH en marzo 2026

  • Asignación Familiar por Hijo: $66.413
  • Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814
  • Ayuda Escolar Anual: $85.000
  • Asignación por Nacimiento: $77.414
  • Asignación por Adopción: $462.845

Otras asignaciones familiares

Además de la AUH y la AUE, ANSES actualizó otros beneficios que se pagan en el marco de las asignaciones familiares, como:

  • Asignación por hijo con discapacidad
  • Asignación por prenatal y natal
  • Asignaciones para trabajadores en relación de dependencia con cargas familiares

Los nuevos montos varían en función de la situación familiar y los ingresos de los beneficiarios, por lo que quienes poseen un empleo formal deben consultar con sus empleadores o directamente con ANSES para conocer los valores precisos.

Requisitos del hijo o hija con discapacidad

  • Residir en el país.
  • Contar con autorización vigente emitida por ANSES.
  • Puede tratarse de hijo biológico, adoptado o bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal dispuesto judicialmente.

En estos casos no existe límite de edad. Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o cobre otra prestación de la Seguridad Social.

Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.

AUH Hijo con discapacidad de ANSES
A diferencia de la AUH tradicional, el AUH Hijo con discapacidad de ANSES no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.

A diferencia de la AUH tradicional, el AUH Hijo con discapacidad de ANSES no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.

Monto de la AUH Hijo con Discapacidad

En marzo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461.

A diferencia de la AUH tradicional, no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.

Requisitos y documentación

Para acceder a los montos completos, los beneficiarios de la AUH deben presentar los requisitos correspondientes en tiempo y forma, como la Libre o el Formulario de Salud, Educación y Declaración Jurada (si corresponde), además de mantener actualizados los datos personales en la ANSES.

En el caso de la AUE, se exige la inscripción temprana del embarazo y el cumplimiento de los controles de salud establecidos.

Fechas de pago

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo
  • DNI terminado en 1: 10 de marzo
  • DNI terminado en 2: 11 de marzo
  • DNI terminado en 3: 12 de marzo
  • DNI terminado en 4: 13 de marzo
  • DNI terminado en 5: 16 de marzo
  • DNI terminado en 6: 17 de marzo
  • DNI terminado en 7: 18 de marzo
  • DNI terminado en 8: 19 de marzo
  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 10 de marzo
  • DNI terminado en 1: 11 de marzo
  • DNI terminado en 2: 12 de marzo
  • DNI terminado en 3: 13 de marzo
  • DNI terminado en 4: 16 de marzo
  • DNI terminado en 5: 17 de marzo
  • DNI terminado en 6: 18 de marzo
  • DNI terminado en 7: 19 de marzo
  • DNI terminado en 8: 20 de marzo
  • DNI terminado en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Anses: cuándo cobro en marzo 2026: jubilados, pensionados y ayuda escolar

ANSES oficializó el pago extraordinario de la Ayuda Escolar Anual 2026: cuándo y cómo se paga

Becas Progresar 2026: cómo anotarse, requisitos y guía completa para acceder

Anses: fechas de pago en marzo y el detalle completo por terminación de DNI

Refuerzo extraordinario en la ayuda escolar 2026: cuándo se cobra

Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel