ANSES marzo 2026: nuevos montos de AUH, AUE y asignaciones familiares

A diferencia de la AUH tradicional, el AUH Hijo con discapacidad de ANSES no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este marzo los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y diversas asignaciones familiares. Los cambios benefician a millones de familias en todo el país e incluyen mejoras en los beneficios para hijos con discapacidad.
Las actualizaciones responden a la política de ANSES de ajustar los ingresos de los hogares frente a la inflación, siguiendo lo previsto por la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
La AUH es uno de los principales beneficios que paga ANSES a familias con hijos de hasta 18 años que no superan determinados umbrales de ingresos.
Para marzo 2026, el monto actualizado de la AUH por hijo es de aproximadamente $XX mil pesos (valor sin presentación de Libreta o Formulario de Salud y Educación), mientras que si se cumple con la presentación de la Libreta o la CUNA, el monto puede ser mayor.
Además, hijos con discapacidad acceden a un monto específico más elevado en función de sus necesidades, lo que representa una mejora para las familias que enfrentan mayores costos de cuidado.
Asignación por Embarazo (AUE)
La Asignación por Embarazo para la Protección Social también fue actualizada y paga a mujeres embarazadas hasta la semana 12 de gestación y, luego de esa instancia, hasta el momento del parto, siempre que se cumplan ciertos requisitos de control de salud.
La AUE tendrá un valor de aproximadamente $ 132.814 mil pesos para este mes, lo que busca acompañar los gastos asociados al embarazo y la preparación para la llegada de un nuevo integrante de la familia.
Cuál es el monto de la AUH en marzo 2026
Asignación Familiar por Hijo: $66.413
Asignación por Embarazo para Protección Social: $132.814
Ayuda Escolar Anual: $85.000
Asignación por Nacimiento: $77.414
Asignación por Adopción: $462.845
Otras asignaciones familiares
Además de la AUH y la AUE, ANSES actualizó otros beneficios que se pagan en el marco de las asignaciones familiares, como:
Asignación por hijo con discapacidad
Asignación por prenatal y natal
Asignaciones para trabajadores en relación de dependencia con cargas familiares
Los nuevos montos varían en función de la situación familiar y los ingresos de los beneficiarios, por lo que quienes poseen un empleo formal deben consultar con sus empleadores o directamente con ANSES para conocer los valores precisos.
Requisitos del hijo o hija con discapacidad
Residir en el país.
Contar con autorización vigente emitida por ANSES.
Puede tratarse de hijo biológico, adoptado o bajo guarda, tutela, curatela o cuidado personal dispuesto judicialmente.
En estos casos no existe límite de edad. Incluso corresponde el pago aunque el hijo o hija trabaje en relación de dependencia o cobre otra prestación de la Seguridad Social.
Para la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad con autorización vigente, no rigen topes máximos de ingresos, ni individuales ni del grupo familiar.
Monto de la AUH Hijo con Discapacidad
En marzo, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $432.461.
A diferencia de la AUH tradicional, no se aplica la retención del 20%, por lo que el monto se percibe en su totalidad todos los meses.
Requisitos y documentación
Para acceder a los montos completos, los beneficiarios de la AUH deben presentar los requisitos correspondientes en tiempo y forma, como la Libre o el Formulario de Salud, Educación y Declaración Jurada (si corresponde), además de mantener actualizados los datos personales en la ANSES.
En el caso de la AUE, se exige la inscripción temprana del embarazo y el cumplimiento de los controles de salud establecidos.
Fechas de pago
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminado en 0: 9 de marzo
DNI terminado en 1: 10 de marzo
DNI terminado en 2: 11 de marzo
DNI terminado en 3: 12 de marzo
DNI terminado en 4: 13 de marzo
DNI terminado en 5: 16 de marzo
DNI terminado en 6: 17 de marzo
DNI terminado en 7: 18 de marzo
DNI terminado en 8: 19 de marzo
DNI terminado en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
DNI terminado en 0: 10 de marzo
DNI terminado en 1: 11 de marzo
DNI terminado en 2: 12 de marzo
DNI terminado en 3: 13 de marzo
DNI terminado en 4: 16 de marzo
DNI terminado en 5: 17 de marzo
DNI terminado en 6: 18 de marzo
DNI terminado en 7: 19 de marzo
DNI terminado en 8: 20 de marzo
DNI terminado en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril