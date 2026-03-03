martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 13:00
Inscripción.

Becas Progresar 2026: cómo anotarse, requisitos y guía completa para acceder

La inscripción a Progresar 2026 ya está abierta. Conocé requisitos y el paso a paso para postularte online

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Becas Progresar 2026: cómo anotarse, requisitos y guía completa para acceder

Becas Progresar 2026: cómo anotarse, requisitos y guía completa para acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó la inscripción a las Becas Progresar 2026 en todo el país. El programa apunta a jóvenes que buscan terminar la escuela, avanzar en estudios superiores o capacitarse en oficios. La convocatoria ya rige y el trámite se realiza de forma online.

La inscripción se gestiona a través de la web oficial del programa. Los requisitos varían según la línea elegida y contemplan edad, nivel educativo e ingresos del grupo familiar.

Qué son las Becas Progresar y a quiénes alcanzan

Las Becas Progresar forman parte de una política pública nacional orientada a sostener trayectorias educativas. El beneficio alcanza a estudiantes de nivel obligatorio, terciario, universitario y formación profesional.

El programa divide la ayuda en distintas líneas. Cada una fija condiciones específicas de edad, residencia y situación académica.

En todos los casos, el ingreso del grupo familiar no debe superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones previstas por normativa vigente.

Progresar Obligatorio: requisitos para primaria y secundaria

La línea Progresar Obligatorio apunta a estudiantes que cursan nivel primario o secundario.

Requisitos:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

  • Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

  • Mantener condición de alumno regular.

  • Cumplir con el avance académico requerido.

  • Contar con esquema de vacunación completo o en curso.

  • Realizar cursos de orientación vocacional y laboral para acceder al total del beneficio.

Progresar Superior: para estudios terciarios y universitarios

La línea Progresar Superior está dirigida a quienes cursan carreras terciarias o universitarias en instituciones públicas.

Requisitos:

  • Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal y DNI.

  • Tener entre 17 y 24 años al iniciar la carrera. El límite se extiende hasta 30 años para estudiantes avanzados. En enfermería no rige límite de edad.

  • Haber finalizado el nivel medio sin materias pendientes.

  • Estar inscripto en universidad o instituto terciario público.

  • Cumplir con el progreso académico exigido por el programa.

Progresar Trabajo: formación profesional y oficios

La línea Progresar Trabajo se orienta a cursos de formación profesional y oficios estratégicos.

Requisitos:

  • Ser argentino o extranjero con al menos 2 años de residencia legal y DNI.

  • Tener entre 18 y 24 años. El límite se amplía hasta 40 años para personas sin empleo formal.

  • No superar tres SMVM en ingresos personales.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026

La inscripción se realiza de manera digital a través del sitio oficial del programa.

Paso a paso:

  • Ingresar a argentina.gob.ar/progresar o descargar la app Progresar+.

  • Iniciar sesión con usuario y contraseña de Mi ANSES. Si no tenés cuenta, crear una.

  • Completar datos personales, académicos y socioeconómicos.

  • Elegir la línea de beca correspondiente.

  • Verificar la información cargada y enviar la solicitud.

  • Consultar el estado del trámite desde la plataforma o la aplicación.

Cómo se paga la beca y cómo consultar el calendario

El programa abona el 80% del monto de forma mensual. El 20% restante se libera contra presentación de certificación académica que acredite la regularidad.

Las fechas de cobro se organizan según terminación de DNI. Una vez aprobada la solicitud, cada beneficiario puede consultar el calendario desde la web oficial de Progresar o a través de Mi ANSES.

