ANSES: ¿Cuándo abren las inscripciones del Progresar 2026?

A pocas semanas del comienzo del ciclo escolar y con todas las compras necesarias para retomar las clases, numerosos estudiantes se preguntan cuándo podrán iniciar la inscripción para acceder a la ayuda económica que ofrecen las becas Progresar 2026.

Este programa de ANSES , antes conocido simplemente como Becas Progresar, está diseñado para brindar apoyo financiero a quienes buscan finalizar sus estudios .

Su objetivo principal es impulsar que los jóvenes terminen su formación educativa y continúen desarrollando su capacitación profesional .

Por ahora, el Ministerio de Capital Humano no anunció de manera oficial las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2026. Se prevé que la apertura de la convocatoria ocurra antes del inicio de clases , y que el registro de aspirantes se realice exclusivamente de forma digital , mediante los canales oficiales del programa.

El programa Progresar se articula en tres líneas: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo. Cada una de estas modalidades cuenta con condiciones específicas que los interesados deben cumplir para poder acceder a los beneficios.

Para los pagos correspondientes a enero, los beneficiarios del programa percibirán un importe total de $35.000. De ese total, se abona primero el 80% ($28.000), mientras que el 20% restante se liberará únicamente para los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos durante 2025.

El calendario de pagos de enero se estructuró según el último número del DNI: el lunes 12 cobraron quienes terminan en 0 y 1; el martes 13, los que finalizan en 2 y 3; el miércoles 14, los de 4 y 5; el jueves 15, los de 6 y 7; y el viernes 16, los documentos terminados en 8 y 9.

Cuáles son los requisitos para acceder al programa de Becas Progresar

Programa Progresar de Educación Obligatoria

Ser ciudadano argentino por nacimiento, haber obtenido la naturalización o ser extranjero con residencia legal en el país durante al menos dos años , y poseer DNI vigente .

o ser con residencia legal en el país durante al menos , y poseer . Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la inscripción, con extensiones de edad disponibles para ciertos grupos priorizados .

al momento del cierre de la inscripción, con disponibles para ciertos . Estar inscripto o asistiendo a un establecimiento educativo reconocido.

a un establecimiento educativo reconocido. Que el total de ingresos personales y familiares del estudiante no supere el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

del estudiante no supere el equivalente a . Mantener la condición de estudiante regular en la institución educativa.

en la institución educativa. Tomar parte en las actividades adicionales o complementarias que el programa indique como obligatorias.

que el programa indique como obligatorias. Respetar y cumplir con los requisitos académicos estipulados en el Reglamento del plan Progresar .

estipulados en el . Tener el plan de vacunación al día o estar en proceso de completarlo según corresponda a la edad del beneficiario.

Programa Progresar de Educación Superior

Poseer la nacionalidad argentina por nacimiento o naturalización, o bien ser extranjero con residencia legal en el país durante un mínimo de dos años , y contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) .

por nacimiento o naturalización, o bien ser en el país durante un mínimo de , y contar con . Tener entre 17 y 24 años para quienes ingresan a un programa educativo, hasta 30 años para estudiantes que cursan niveles avanzados, y sin límite de edad para quienes estudian carreras de enfermería.

para quienes ingresan a un programa educativo, hasta para estudiantes que cursan niveles avanzados, y para quienes estudian carreras de enfermería. Haber finalizado la educación secundaria y no tener materias pendientes al momento de realizar la inscripción.

y no tener al momento de realizar la inscripción. Estar matriculado o cursando carreras en universidades públicas nacionales o provinciales , institutos universitarios estatales, institutos de educación técnica superior , así como centros de formación técnica o docente de gestión pública .

carreras en , institutos universitarios estatales, , así como centros de . Mantener la condición de estudiante regular en la institución en la que se encuentra inscripto.

en la institución en la que se encuentra inscripto. Cumplir con todos los criterios académicos exigidos por el programa.

por el programa. Contar con el esquema de vacunación completo o en proceso , según la edad correspondiente.

, según la edad correspondiente. Tomar parte en las actividades adicionales o complementarias que sean establecidas por la iniciativa.

Requisitos académicos:

Será necesario demostrar la condición de estudiante regular y haber aprobado al menos el 50% de las asignaturas correspondientes según el plan de estudios y el año de cursado, en caso de que la solicitud de la beca se realice por primera vez o se trate de un estudiante avanzado.

En tanto, aquellos que hayan recibido la beca en 2023 y puedan acreditar su regularidad académica, pero no cumplan con el 50% de las materias aprobadas exigidas según el plan y el año de estudio, tendrán derecho a percibir la cuota de transición para 2024, que equivaldrá al 80% del monto mensual de la beca.

Los alumnos deberán completar su carrera dentro de un margen máximo de dos años adicionales al tiempo previsto por su plan de estudios. Este requisito no se aplicará a aquellos grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad multidimensional.

Por otro lado, los aspirantes que para finalizar su carrera solo tengan pendientes dos materias o menos, o únicamente necesiten rendir exámenes finales, presentar tesis o cumplir con prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por un período de un año, sin posibilidad de renovación.

Programa Progresar Trabajo

Ser ciudadano argentino por nacimiento o naturalización, o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país, y contar con DNI vigente.

en el país, y contar con DNI vigente. Tener entre 18 y 24 años al momento de finalizar la inscripción, con extensión hasta los 35 años para quienes no cuenten con empleo formal registrado.

