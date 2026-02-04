¿Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero 2026?

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario de pagos de laAUH(Asignación Universal por Hijo) correspondiente a febrero de 2026. Los titulares ya pueden verificar la fecha precisa en que se efectuará el depósito, según el último número de su DNI.
Este segundo mes del año, la asignación se actualiza con un aumento del 2,85%, de acuerdo con el último índice de inflación publicado.
En el caso de la AUH, al igual que en otras prestaciones sociales que administra el organismo previsional, se aplica un ajuste del 2,85%, en sintonía con la inflación registrada en diciembre, que alcanzó el 2,8%.
Es importante destacar que para este tipo de actualizaciones mensuales se utilizan los porcentajes de variación de precios con dos decimales, lo que permite determinar el monto preciso y actualizado de cada beneficio.
Cuándo cobro la AUH de febrero 2026
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 20 de febrero
DNI terminados en 8: 23 de febrero
DNI terminados en 9: 24 de febrero
De cuánto es la AUH en febrero 2026
Los beneficiarios recibirán los montos correspondientes por cada hijo o hija:
Asignación Universal por Hijo: $103.276,21.
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $336.282,47.
Asignación por Embarazo: $103.276,21.
El porcentaje restante del 20% se mantiene retenido hasta que se entregue la Libreta AUH, documento que permite verificar la asistencia educativa y los controles de salud de los niños y niñas.
Estos ajustes mensuales afectan directamente a la AUH, destinada a madres, padres o responsables que convivan con hijos menores de 18 años y cumplan con ciertos criterios. Actualmente, este beneficio alcanza a alrededor de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de niños y niñas.
Cómo presentar la Libreta AUH
Anualmente, quienes reciben este subsidio social deben entregar la Libreta AUH, un requisito imprescindible para acceder al cobro del 20% retenido del beneficio. Los beneficiarios tienen la posibilidad de completar este trámite de forma online, siguiendo estas instrucciones detalladas:
Acceder al portal Mi ANSES empleando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
En la pestaña “Hijos”, elegir la alternativa “Libreta AUH”. Allí es necesario revisar los datos de los hijos o personas a cargo vinculados a la asignación y confirmar que toda la información esté correcta.
Si falta completar algún apartado, ya sea relacionado con educación, salud o vacunación, hay que hacer clic en “Generar Libreta” para obtener el formulario, ya sea para descargarlo o recibirlo por correo electrónico.
Tras obtener el formulario, se debe imprimir, preferentemente en una sola hoja y con buena definición.Luego, hay que presentarlo en el establecimiento educativo o en el centro de salud correspondiente para que sea llenado y firmado por las autoridades competentes.
A continuación, tomar una fotografía nítida del documento ya completado.
La imagen debe capturarse sobre una superficie plana y con buena iluminación, asegurándose de que las cuatro esquinas negras sean visibles. El archivo no debe superar los 3 megabytes (MB) y tiene que estar en formato JPG.