¿Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero 2026?

Las fechas de pago de la AUH de febrero de 2026.

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario de pagos de la AUH (Asignación Universal por Hijo) correspondiente a febrero de 2026 . Los titulares ya pueden verificar la fecha precisa en que se efectuará el depósito, según el último número de su DNI .

Este segundo mes del año, la asignación se actualiza con un aumento del 2,85% , de acuerdo con el último índice de inflación publicado.

En el caso de la AUH , al igual que en otras prestaciones sociales que administra el organismo previsional, se aplica un ajuste del 2,85% , en sintonía con la inflación registrada en diciembre, que alcanzó el 2,8% .

Es importante destacar que para este tipo de actualizaciones mensuales se utilizan los porcentajes de variación de precios con dos decimales , lo que permite determinar el monto preciso y actualizado de cada beneficio.

Cuándo cobro la AUH de febrero 2026

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

De cuánto es la AUH en febrero 2026

Los beneficiarios recibirán los montos correspondientes por cada hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $103.276,21 .

. Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $336.282,47 .

. Asignación por Embarazo: $103.276,21.

El porcentaje restante del 20% se mantiene retenido hasta que se entregue la Libreta AUH, documento que permite verificar la asistencia educativa y los controles de salud de los niños y niñas.

Estos ajustes mensuales afectan directamente a la AUH, destinada a madres, padres o responsables que convivan con hijos menores de 18 años y cumplan con ciertos criterios. Actualmente, este beneficio alcanza a alrededor de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de niños y niñas.

Cómo presentar la Libreta AUH

Anualmente, quienes reciben este subsidio social deben entregar la Libreta AUH, un requisito imprescindible para acceder al cobro del 20% retenido del beneficio. Los beneficiarios tienen la posibilidad de completar este trámite de forma online, siguiendo estas instrucciones detalladas:

Acceder al portal Mi ANSES empleando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

empleando el y la . En la pestaña “Hijos”, elegir la alternativa “Libreta AUH”. Allí es necesario revisar los datos de los hijos o personas a cargo vinculados a la asignación y confirmar que toda la información esté correcta.

