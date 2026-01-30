viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 11:41
Economía.

ANSES confirmó los montos de febrero 2026 para jubilados y pensionados

Con la aplicación del ajuste mensual por inflación y la continuidad del bono de $70.000, se establecieron los importes finales que recibirán los beneficiarios.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026.

ANSES: cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero 2026.

Febrero de 2026 se presenta con anuncios relevantes para una amplia franja de jubilados y pensionados que perciben sus ingresos mediante la ANSES. El ente previsional oficializó un incremento mensual del 2,85 %, conforme al mecanismo de ajuste automático basado en la inflación, y también confirmó la continuidad del bono adicional de $70.000.

Este último se abonará sin cambios. El incremento está vinculado al índice inflacionario de diciembre de 2025, que alcanzó el 2,8 %, y alcanza al conjunto de los beneficios previsionales.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses.

Así, los montos que se cobrarán en febrero incorporan una actualización que repercute tanto en jubilaciones como en pensiones, mientras que el complemento extra continúa dirigido exclusivamente a los sectores con menores ingresos dentro del régimen.

Febrero 2026: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de Anses

Con la actualización ya oficializada y la continuidad del refuerzo adicional, los valores definitivos que liquidará la Anses durante febrero se determinan de la siguiente forma:

Jubilación mínima

  • Haber con aumento: $359.254,34
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total a cobrar: $429.254,34
Desde Anses aclararon que el bono se acredita de manera automática, junto con el haber mensual.

Este sector sigue concentrando el mayor impacto del complemento extraordinario, una medida orientada a amortiguar el deterioro del ingreso real provocado por el avance de los precios.

Jubilación máxima

  • Haber con aumento: $2.417.441,64
  • Bono: no corresponde
  • Total a cobrar: $2.417.441,64

Quienes cobran la jubilación más alta no acceden al pago adicional, dado que el complemento extraordinario está dirigido únicamente a los beneficiarios con menores ingresos.

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero 2026.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

  • Haber con aumento: $287.403,47
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total a cobrar: $357.403,47

La Prestación Universal para el Adulto Mayor equivale a cuatro quintos del haber mínimo y en el mes de febrero mantiene el cobro íntegro del refuerzo adicional.

ANSES.
ANSES.

ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC por invalidez y vejez)

  • Haber con aumento: $251.478,04
  • Bono extraordinario: $70.000
  • Total a cobrar: $321.478,04

Este grupo también accede al refuerzo total, sin necesidad de realizar gestiones adicionales ante Anses.

Cómo se paga el bono de $70.000 en febrero

Jubilados.
Jubilados.

Jubilados.

El refuerzo adicional de $70.000 está orientado, en primer lugar, a quienes perciben la jubilación mínima, la Prestación Universal para el Adulto Mayor y las Pensiones No Contributivas. Para aquellos jubilados y pensionados con ingresos superiores al haber básico, el complemento se liquida de forma escalonada, hasta completar un máximo de $429.254,34, cifra que surge de sumar la jubilación mínima con el bono.

De este modo, durante febrero ningún beneficiario alcanzado por el refuerzo cobrará por debajo de ese umbral, en una decisión que apunta a asegurar un ingreso mínimo y sostener a los sectores con mayor vulnerabilidad dentro del régimen previsional.

Jubilados

Pago automático y sin trámites

Desde el organismo previsional precisaron que el pago del refuerzo se deposita en forma directa junto al haber habitual, sin que los titulares deban realizar gestiones ni presentar solicitudes. Este complemento sigue cumpliendo un rol central para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de jubilados y pensionados frente a un escenario inflacionario que se mantiene.

Calendario de pagos de febrero 2026

Tal como sucede de manera habitual, el esquema de cobros se organiza según el último número del documento de identidad de cada beneficiario. Los pagos se acreditarán de manera progresiva durante todo febrero, abarcando tanto a quienes perciben el haber mínimo como a aquellos con ingresos previsionales más elevados.

Jubilados y pensionados de ANSES.
Jubilados y pensionados de ANSES.

Jubilados y pensionados de ANSES.

El cronograma detallado será difundido por la Anses a través de su página oficial y los medios de comunicación institucionales.

Temas
