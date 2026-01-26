lunes 26 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de enero de 2026 - 11:20
Economía.

ANSES: confirmaron las fechas de cobro para jubilados en febrero

El organismo previsional reprogramó el calendario para jubilados y pensionados. Los depósitos se harán según el DNI y sin necesidad de trámites adicionales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES cambia el calendario de febrero: cuándo cobran jubilados y pensionados.

ANSES cambia el calendario de febrero: cuándo cobran jubilados y pensionados.

La ANSES informó una reprogramación del calendario de febrero que altera los días de pago de jubilaciones y pensiones, debido a la reorganización administrativa por los feriados de Carnaval. La modificación impacta el cronograma habitual según el número final del DNI.

Lee además
ANSES abonará el próximo mes un extra a un grupo de beneficiarios que cumplan ciertos requisitos.
Economía.

ANSES anunció un bono extra de casi $600.000 en febrero: a quiénes alcanza el beneficio
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
Economía.

ANSES: ¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar 2026?

Si bien los montos y los derechos se mantienen, el cambio puede desplazar la fecha habitual de cobro, especialmente para quienes reciben haberes por encima del mínimo y suelen percibirlos hacia fines de mes.

ANSES
ANSES.

ANSES.

Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero

La ANSES implementó una modificación en el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados ante el efecto de los feriados de Carnaval sobre la actividad bancaria y administrativa. Con el fin de evitar coincidencias con días no laborables, el organismo previsional decidió ajustar ciertas fechas del cronograma, conservando la distribución según la terminación del DNI.

De acuerdo con los comunicados oficiales, la decisión recibió el respaldo del Ejecutivo y fue ratificada públicamente por el presidente Javier Milei. Desde ANSES explicaron que la finalidad es asegurar la continuidad del sistema de pagos y prevenir retrasos en los depósitos.

ANSES
ANSES.

ANSES.

El efecto de esta reorganización no es igual para todos. Los jubilados que perciben el haber mínimo conservarán sus fechas de cobro habituales, mientras que quienes reciben montos superiores al mínimo podrían experimentar cambios en su día de pago, sobre todo hacia el cierre del mes.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026 para jubilados y pensionados

El nuevo calendario de pagos ya fue publicado oficialmente y se implementará de manera automática. Los montos se acreditarán en las cuentas habituales de los beneficiarios, sin que sea necesario gestionar ningún trámite extra.

Jubilados
Bono para jubilados en noviembre

Bono para jubilados en noviembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados
Jubilados y pensionados de ANSES.

Jubilados y pensionados de ANSES.

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES anunció un bono extra de casi $600.000 en febrero: a quiénes alcanza el beneficio

ANSES: ¿Cuándo se paga la Ayuda Escolar 2026?

El paso a paso para cobrar la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: cuáles son los nuevos requisitos y montos

Ex Programa Hogar: quiénes deben inscribirse para mantener el subsidio de garrafa y luz en 2026

Lo que se lee ahora
Ayuda Escolar Anual 2026.
Educación.

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: cuáles son los nuevos requisitos y montos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

A solo 33 kilómetros de San Salvador de Jujuy, la zona de los diques se convirtió este domingo en el plan ideal para familias, pescadores y amantes del aire libre. video
Jujuy

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy: el plan al aire libre que conquista los domingos

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel