ANSES: confirmaron las fechas de cobro para jubilados en febrero

ANSES cambia el calendario de febrero: cuándo cobran jubilados y pensionados.

La ANSES informó una reprogramación del calendario de febrero que altera los días de pago de jubilaciones y pensiones, debido a la reorganización administrativa por los feriados de Carnaval. La modificación impacta el cronograma habitual según el número final del DNI.

Si bien los montos y los derechos se mantienen, el cambio puede desplazar la fecha habitual de cobro, especialmente para quienes reciben haberes por encima del mínimo y suelen percibirlos hacia fines de mes.

ANSES ANSES. Por qué ANSES modificó el calendario de pagos en febrero La ANSES implementó una modificación en el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados ante el efecto de los feriados de Carnaval sobre la actividad bancaria y administrativa. Con el fin de evitar coincidencias con días no laborables, el organismo previsional decidió ajustar ciertas fechas del cronograma, conservando la distribución según la terminación del DNI.

De acuerdo con los comunicados oficiales, la decisión recibió el respaldo del Ejecutivo y fue ratificada públicamente por el presidente Javier Milei. Desde ANSES explicaron que la finalidad es asegurar la continuidad del sistema de pagos y prevenir retrasos en los depósitos.

ANSES ANSES. El efecto de esta reorganización no es igual para todos. Los jubilados que perciben el haber mínimo conservarán sus fechas de cobro habituales, mientras que quienes reciben montos superiores al mínimo podrían experimentar cambios en su día de pago, sobre todo hacia el cierre del mes. Calendario de pagos ANSES febrero 2026 para jubilados y pensionados El nuevo calendario de pagos ya fue publicado oficialmente y se implementará de manera automática. Los montos se acreditarán en las cuentas habituales de los beneficiarios, sin que sea necesario gestionar ningún trámite extra. Jubilados Bono para jubilados en noviembre Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero Jubilados y pensionados Jubilados y pensionados de ANSES. Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

