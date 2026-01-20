Se puso en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas: cómo acceder

Desde este martes se habilitó el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de electricidad y gas , que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. La medida fue oficializada tras la aprobación del formulario del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) , con el objetivo de reducir el gasto público y direccionar la asistencia estatal solo a los hogares que realmente la necesitan.

La iniciativa reemplazará al sistema de segmentación por ingresos vigente desde 2022, en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según lo establecido, podrán solicitar el beneficio los hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) , indicador que elabora el INDEC . En diciembre de 2025, ese umbral se ubicó en $3.926.139 .

Hogares con Certificado de Vivienda Familiar.

Familias con integrantes que perciban pensión vitalicia como veteranos de Malvinas.

Hogares donde viva al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Criterios patrimoniales que pueden dejar afuera del beneficio

El nuevo esquema incorpora condiciones adicionales para presumir “capacidad de pago”. Si se verifica alguna de ellas en el grupo familiar, el subsidio podrá ser rechazado o dado de baja:

Tener un vehículo con menos de tres años de antigüedad (excepto en hogares con personas con CUD).

Poseer tres o más inmuebles entre todos los integrantes del hogar.

Contar con embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios registrados a nombre de algún integrante.

Estas pautas buscan acotar el beneficio y evitar que hogares con patrimonio elevado accedan a tarifas subsidiadas.

Registro único y cruce de datos oficiales

Con la implementación del ReSEF, todas las personas que reciban asistencia estatal quedarán inscriptas en un único padrón nacional. La información cargada tendrá carácter de declaración jurada.

Quienes ya estaban anotados en el RASE no deberán reinscribirse, aunque sí podrán actualizar datos personales y de ingresos. La Secretaría de Energía realizará cruces de información con la ANSES y ARCA, entre otros organismos, para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Los usuarios podrán consultar en todo momento su situación, saber si mantienen el subsidio o si se encuentra en revisión. Los trámites, consultas y reclamos continuarán realizándose de manera digital a través de los canales oficiales. Para más información ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/subsidios