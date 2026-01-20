martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 20:45
País.

Se puso en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas: cómo acceder

El Gobierno activó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Desde febrero habrá nuevos requisitos y controles para acceder a descuentos en luz y gas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Subsidios de luz y gas.

Subsidios de luz y gas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Tarifas.

Subsidios 2026: quién debe reinscribirse para no perder descuentos en luz y gas
Se posterga el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas.
Economía.

Demoran la puesta en marcha del nuevo régimen de subsidios a las tarifas de luz y gas

La iniciativa reemplazará al sistema de segmentación por ingresos vigente desde 2022, en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Quiénes pueden acceder a los subsidios

Según lo establecido, podrán solicitar el beneficio los hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), indicador que elabora el INDEC. En diciembre de 2025, ese umbral se ubicó en $3.926.139.

Además, también califican para recibir subsidios:

  • Hogares con Certificado de Vivienda Familiar.

  • Familias con integrantes que perciban pensión vitalicia como veteranos de Malvinas.

  • Hogares donde viva al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Tarifas
Subsidios de luz y gas.

Subsidios de luz y gas.

Criterios patrimoniales que pueden dejar afuera del beneficio

El nuevo esquema incorpora condiciones adicionales para presumir “capacidad de pago”. Si se verifica alguna de ellas en el grupo familiar, el subsidio podrá ser rechazado o dado de baja:

  • Tener un vehículo con menos de tres años de antigüedad (excepto en hogares con personas con CUD).

  • Poseer tres o más inmuebles entre todos los integrantes del hogar.

  • Contar con embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios registrados a nombre de algún integrante.

Estas pautas buscan acotar el beneficio y evitar que hogares con patrimonio elevado accedan a tarifas subsidiadas.

Registro único y cruce de datos oficiales

Con la implementación del ReSEF, todas las personas que reciban asistencia estatal quedarán inscriptas en un único padrón nacional. La información cargada tendrá carácter de declaración jurada.

Quienes ya estaban anotados en el RASE no deberán reinscribirse, aunque sí podrán actualizar datos personales y de ingresos. La Secretaría de Energía realizará cruces de información con la ANSES y ARCA, entre otros organismos, para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Los usuarios podrán consultar en todo momento su situación, saber si mantienen el subsidio o si se encuentra en revisión. Los trámites, consultas y reclamos continuarán realizándose de manera digital a través de los canales oficiales. Para más información ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/subsidios

