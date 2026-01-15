jueves 15 de enero de 2026

15 de enero de 2026 - 10:09
Demoran la puesta en marcha del nuevo régimen de subsidios a las tarifas de luz y gas

La activación los cambios en las tarifas de luz y gas se postergó por cuestiones administrativas. El Gobierno estima que regirán desde febrero.

Por  Redacción de TodoJujuy
Se posterga el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas.

La puesta en marcha del nuevo régimen de subsidios para las tarifas de gas, electricidad y garrafas fue diferida y, en principio, comenzaría a aplicarse recién a partir de febrero. De acuerdo con lo señalado por voceros del Gobierno, aún falta que se emita el decreto reglamentario correspondiente.

Además, falta que luego la Secretaría de Energía establezca de manera formal los valores actualizados del gas y de la energía eléctrica. La existencia de varios trámites pendientes impidió que el esquema pudiera implementarse en los plazos originalmente previstos.

Cuando se terminen de cumplir los procedimientos que aún están en curso, entrará en funcionamiento el nuevo esquema de subsidios segmentados, cuya vigencia comenzará en febrero, aunque las modificaciones en las facturas recién se reflejarán a partir de marzo.

Cómo es el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas

Si bien su implementación sufrió retrasos por trámites pendientes, el nuevo régimen de subsidios quedó formalmente aprobado mediante el decreto 943, difundido el 2 de enero en el Boletín Oficial.

Esta norma puso punto final al esquema de segmentación según niveles de ingreso vigente desde 2022. Con la modificación, se abandonó la división en tres segmentos de usuarios residenciales y se avanzó hacia una estructura más sencilla, que distingue únicamente entre familias alcanzadas por subsidios y aquellas que afrontan el valor total de la energía.

El esquema, bautizado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), apunta a introducir de forma progresiva los valores reales de la energía en las facturas, incentivar un uso más racional del servicio y asegurar un mínimo indispensable de abastecimiento para los sectores con mayores dificultades económicas.

A qué hogares se destinaría el beneficio

Bajo este marco, el beneficio quedó circunscripto a los hogares cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), de acuerdo con los registros del Indec correspondientes a noviembre de 2025.

Durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el consumo subsidiado será de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales.

Más allá de modificar las condiciones para acceder a los aportes del Estado, la normativa también definió nuevos umbrales de consumo eléctrico que recibirán subsidio.

En los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el beneficio alcanzará a un uso de hasta 300 kilovatios hora (kWh) por mes. En cambio, durante marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite se reducirá a 150 kWh mensuales. A su vez, el decreto faculta a la Secretaría de Energía a establecer parámetros especiales para el consumo en regiones de bajas temperaturas y en zonas con climas más cálidos del país.

Evaluar y ajustar de manera periódica

El documento oficial subraya que el organismo encargado del área energética tendrá la facultad de evaluar y ajustar de manera periódica tanto los límites de consumo alcanzados por el subsidio como los descuentos otorgados, con la finalidad de preservar la implementación progresiva del sistema y fomentar prácticas de uso más racional de la energía entre los hogares.

Congelan tarifas de luz y gas.

De forma complementaria, el Ejecutivo dispuso la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y tomará como respaldo la información del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), en funcionamiento desde el año 2022.

Quienes ya se encontraban registrados no tendrán que volver a iniciar el proceso, dado que sus datos serán trasladados automáticamente al nuevo sistema. No obstante, se habilitó la posibilidad de modificar o rectificar la información personal a través de una declaración jurada.

Tarifas de luz y gas.

Asimismo, el decreto 943 determinó la eliminación del Programa Hogar, que subsidiaba la compra de garrafas, y de la Tarifa Social Federal de Gas. Como parte de esa transición, la normativa fijó un período de seis meses para que ANSES y la Secretaría de Energía concreten el traspaso de los beneficiarios de esos planes al nuevo régimen de asistencia energética.

En lo que respecta puntualmente al gas envasado, la normativa habilita al área de Energía a canalizar la ayuda estatal mediante convenios con bancos, plataformas digitales y otros intermediarios de pago, aplicando sistemas de bonificaciones directas o devoluciones de dinero para los beneficiarios.

