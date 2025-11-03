Aumentos en noviembre: así quedan las tarifas de luz y gas para este mes

El Gobierno definió los aumentos en las tarifas de gas , que comenzarán a aplicarse en noviembre , con un ajuste promedio del 3,8% . En el caso de del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), este informó las nuevas tarifas de luz que rigen para las distribuidoras Edenor y Edesur , las cuales rigen desde el 1° de noviembre .

Video. Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Jujuy. Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Los nuevos cuadros tarifarios para el gas natural en todo el territorio nacional fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial , mediante una serie de resoluciones emitidas por el Enargas . Este ajuste representa el mayor aumento desde la implementación del actual esquema de revisión tarifaria integral .

Las subas se aplican tras la decisión de la Secretaría de Energía de establecer un ajuste del 3,20% en el recargo del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) . Según detalla la resolución oficial, “es conveniente y prudente mantener durante noviembre de 2025 el proceso gradual de actualización de precios y tarifas del sector energético”.

Las subas en luz, gas, agua, transporte y combustibles serán inferiores al 2%, mientras se retrasa la aplicación del nuevo esquema mensual

A su vez, el Gobierno dispuso un incremento del 7,20% en el mismo recargo del PIST , el cual será trasladado completamente a los usuarios finales .

Gas Cambios en las tarifas de luz y gas.

Mediante las resoluciones 821 y 822, el Enargas aprobó los nuevos cuadros tarifarios correspondientes a Metrogas y Naturgy. En gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el cargo fijo mensual por el servicio de gas natural se ubicará entre $2738 y $3386,21, de acuerdo con la categoría del usuario.

Aumentos en las tarifas de gas: cuánto habrá que pagar desde noviembre

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó los nuevos esquemas de tarifas que comenzarán a regir para todas las distribuidoras del país a partir de noviembre. A continuación, se detallan los montos actualizados del cargo fijo correspondiente al servicio de gas natural:

Metrogas : los usuarios de las categorías R1 tendrán un costo de $3344,38 mensuales en CABA. Para los de PBA, el monto llega a $3862,21 .

: los usuarios de las categorías R1 tendrán un costo de en CABA. Para los de PBA, el monto llega a . Naturgy: el cargo fijo de los clientes de las categorías R1 es de $2738,73 mensuales en la provincia de Buenos Aires.

tarifas luz y gas.jpg

El efecto en el monto final de las boletas variará según la categoría socioeconómica del usuario. Los hogares de mayores recursos (Nivel 1) pagan la tarifa completa, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) y bajos (Nivel 2) conservan beneficios y límites en el consumo establecidos por el esquema de segmentación.

Tarifas de luz: el Gobierno aprobó un nuevo aumento

Se dispuso un ajuste tarifario del 3,53% para los usuarios de Edesur y un incremento del 3,6% para los clientes de Edenor, ambos en comparación con los valores de octubre. Según lo establecido, la medida se enmarca en la emergencia energética definida por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023, prorrogada posteriormente por los Decretos N° 1023/2024 y 370/2025.

También se fundamenta en "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada por el Decreto N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023 y la situación económica recibida el 10 de diciembre de 2023".

luzzz 2023.webp El ENRE ofrece una calculadora de consumo eléctrico para calcular el gasto de luz y poder ahorrar más.

El pedido de las distribuidoras

El ENRE autorizó a Edenor y Edesur a cambiar la frecuencia de lectura de los medidores eléctricos de los usuarios con Tarifa 1 (Pequeñas Demandas), pasando del esquema bimestral actual a un sistema de lectura mensual.

Las distribuidoras habían fundamentado su pedido señalando que existía una descoordinación temporal entre el registro del consumo real y la emisión de las facturas del servicio, lo que generaba demoras y diferencias en los períodos de medición y cobro.