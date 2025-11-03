lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 09:31
Economía.

Aumentos en noviembre: así quedan las tarifas de luz y gas para este mes

El Gobierno nacional autorizó una actualización en los valores, con nuevos incrementos tarifarios que entraron en vigencia el 1 de noviembre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tarfias de luz: el Gobierno aprobó un nuevo aumento a partir de noviembre.

Tarfias de luz: el Gobierno aprobó un nuevo aumento a partir de noviembre.

El Gobierno definió los aumentos en las tarifas de gas, que comenzarán a aplicarse en noviembre, con un ajuste promedio del 3,8%. En el caso de del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), este informó las nuevas tarifas de luz que rigen para las distribuidoras Edenor y Edesur, las cuales rigen desde el 1° de noviembre.

Lee además
Foto ilustrativa.
Jujuy.

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año
Reunión de Paritarias
Video.

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Los nuevos cuadros tarifarios para el gas natural en todo el territorio nacional fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial, mediante una serie de resoluciones emitidas por el Enargas. Este ajuste representa el mayor aumento desde la implementación del actual esquema de revisión tarifaria integral.

Subas
Las subas en luz, gas, agua, transporte y combustibles serán inferiores al 2%, mientras se retrasa la aplicación del nuevo esquema mensual

Las subas en luz, gas, agua, transporte y combustibles serán inferiores al 2%, mientras se retrasa la aplicación del nuevo esquema mensual

Las subas se aplican tras la decisión de la Secretaría de Energía de establecer un ajuste del 3,20% en el recargo del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Según detalla la resolución oficial, “es conveniente y prudente mantener durante noviembre de 2025 el proceso gradual de actualización de precios y tarifas del sector energético”.

A su vez, el Gobierno dispuso un incremento del 7,20% en el mismo recargo del PIST, el cual será trasladado completamente a los usuarios finales.

Gas
Cambios en las tarifas de luz y gas.

Cambios en las tarifas de luz y gas.

Mediante las resoluciones 821 y 822, el Enargas aprobó los nuevos cuadros tarifarios correspondientes a Metrogas y Naturgy. En gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el cargo fijo mensual por el servicio de gas natural se ubicará entre $2738 y $3386,21, de acuerdo con la categoría del usuario.

Aumentos en las tarifas de gas: cuánto habrá que pagar desde noviembre

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó los nuevos esquemas de tarifas que comenzarán a regir para todas las distribuidoras del país a partir de noviembre. A continuación, se detallan los montos actualizados del cargo fijo correspondiente al servicio de gas natural:

  • Metrogas: los usuarios de las categorías R1 tendrán un costo de $3344,38 mensuales en CABA. Para los de PBA, el monto llega a $3862,21.
  • Naturgy: el cargo fijo de los clientes de las categorías R1 es de $2738,73 mensuales en la provincia de Buenos Aires.
tarifas luz y gas.jpg

El efecto en el monto final de las boletas variará según la categoría socioeconómica del usuario. Los hogares de mayores recursos (Nivel 1) pagan la tarifa completa, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) y bajos (Nivel 2) conservan beneficios y límites en el consumo establecidos por el esquema de segmentación.

Tarifas de luz: el Gobierno aprobó un nuevo aumento

Se dispuso un ajuste tarifario del 3,53% para los usuarios de Edesur y un incremento del 3,6% para los clientes de Edenor, ambos en comparación con los valores de octubre. Según lo establecido, la medida se enmarca en la emergencia energética definida por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023, prorrogada posteriormente por los Decretos N° 1023/2024 y 370/2025.

También se fundamenta en "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada por el Decreto N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023 y la situación económica recibida el 10 de diciembre de 2023".

luzzz 2023.webp
El ENRE ofrece una calculadora de consumo eléctrico para calcular el gasto de luz y poder ahorrar más.

El ENRE ofrece una calculadora de consumo eléctrico para calcular el gasto de luz y poder ahorrar más.

El pedido de las distribuidoras

El ENRE autorizó a Edenor y Edesur a cambiar la frecuencia de lectura de los medidores eléctricos de los usuarios con Tarifa 1 (Pequeñas Demandas), pasando del esquema bimestral actual a un sistema de lectura mensual.

Las distribuidoras habían fundamentado su pedido señalando que existía una descoordinación temporal entre el registro del consumo real y la emisión de las facturas del servicio, lo que generaba demoras y diferencias en los períodos de medición y cobro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Paritarias en Jujuy: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Transporte, alquileres y prepagas: uno por uno, todos los aumentos de noviembre 2025

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Día Mundial del Sandwich: la inteligencia artificial dijo cuál es el mejor de Argentina

Lo que se lee ahora
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos
Educación.

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel