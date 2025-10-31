Transporte, alquileres y prepagas: uno por uno, todos los aumentos de noviembre 2025

Para el bolsillo, el impacto se verá en viajes frecuentes de trabajo, estudio y turismo. Como referencia, La Quiaca pasará a $27.500, Humahuaca a $12.400, San Pedro a $5.900, Perico a $3.045 y el Aeropuerto a $4.108.
Alquileres
Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 38%.
El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses. En octubre, el ajuste fue de 46,1%; en septiembre, del 50,3% y del 55,67% en agosto. Estos incrementos se calculan en función del índice que realiza el Banco Central y que contempla la variación de la inflación (según el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
Prepagas
Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,1% y 2,9% en noviembre. El alza también aplica a los copagos.
Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.
Aumento del precio del gas
El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento del 7,20% en el fondo fiduciario para zona fría, que se aplicará sobre cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema de ductos del país.