Transporte, alquileres y prepagas: uno por uno, todos los aumentos de noviembre 2025

Inicia el mes de noviembre y hay aumentos confirmados en distintos servicios que impactarán en el bolsillo de los argentinos. Especialmente en Jujuy, este 1 de noviembre se aplicará el incremento en el boleto de transporte de media distancia.

La Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó un aumento promedio del 8,75% en las tarifas interjurisdiccionales.

Para el bolsillo, el impacto se verá en viajes frecuentes de trabajo, estudio y turismo. Como referencia, La Quiaca pasará a $27.500, Humahuaca a $12.400, San Pedro a $5.900, Perico a $3.045 y el Aeropuerto a $4.108.

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 38%.

El índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses. En octubre, el ajuste fue de 46,1%; en septiembre, del 50,3% y del 55,67% en agosto. Estos incrementos se calculan en función del índice que realiza el Banco Central y que contempla la variación de la inflación (según el INDEC) y los salarios, de acuerdo con la remuneración promedio de los trabajadores estables (RIPTE).

alquiler departamento Cuánto cuesta alquilar un departamento.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas oscilarán entre 2,1% y 2,9% en noviembre. El alza también aplica a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

prepagas.jpg

Aumento del precio del gas

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento del 7,20% en el fondo fiduciario para zona fría, que se aplicará sobre cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema de ductos del país.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1698/2025 del Ministerio de Economía, entrará en vigencia a partir de noviembre y tendrá un impacto final del 3,8% en las tarifas.

Aumenta el precio del gas Aumenta el precio del gas.

Boleto de colectivos en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos también subirán 4,1%. Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas que circulan en el territorio porteño:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: pasa de $546,66 a $568,82.

Recorrido de 3 a 6 km: $633,67.

Recorrido de 6 a 12 km: $682,49.

Recorrido de 12 a 27 km: $731,34.