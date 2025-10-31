viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 10:43
Atención.

El Gobierno nacional confirmó el aumento del precio del gas

El Ministerio de Economía oficializó una suba del gas. Es del 7,20% en el fondo fiduciario para zona fría y un ajuste en el precio del gas en el PIST.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Aumenta el precio del gas.

Aumenta el precio del gas.

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento del 7,20% en el fondo fiduciario para zona fría, que se aplicará sobre cada metro cúbico de gas natural de 9.300 kilocalorías que ingrese al sistema de ductos del país. La medida, oficializada mediante la Resolución 1698/2025 del Ministerio de Economía, entrará en vigencia a partir de noviembre y tendrá un impacto final del 3,8% en las tarifas.

La disposición, firmada por el ministro Luis Caputo, establece que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá adaptar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del nuevo recargo.

“El recargo será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20%) sobre el precio del gas natural en el PIST, por cada metro cúbico que ingrese al sistema de ductos”, señala el texto publicado en el Boletín Oficial.

Alcance del aumento y aplicación del recargo

La medida alcanza no solo al gas destinado a la venta, sino también al autoconsumo, sobre el cual se aplicará el mismo porcentaje de incremento. El cálculo del monto final se realizará multiplicando el volumen utilizado, el precio promedio ponderado y la alícuota del recargo fijado por la resolución.

En cuanto a la cadena de comercialización, las empresas deberán trasladar el recargo en su totalidad al precio del gas adquirido en el PIST, siempre que haya sido percibido previamente por el proveedor.

Ajuste en el precio del gas natural por regiones

En paralelo, la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, emitió la Resolución 433/2025, que establece una modificación en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.

El cambio impactará sobre los contratos firmados bajo el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, el Autoabastecimiento interno, las exportaciones, la sustitución de importaciones y la expansión del sistema de transporte para todas las cuencas hidrocarburíferas del país.

La normativa también ordena que ENARSA, las productoras y las distribuidoras ajusten sus contratos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación oficial, para garantizar que las facturas reflejen el nuevo valor del gas en el PIST.

Aumenta el precio del gas
Aumenta el precio del gas.

Aumenta el precio del gas.

Nuevos precios base por distribuidora

Los precios actualizados que regirán desde noviembre serán los siguientes (en pesos por millón de BTU):

  • Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): 2.925
  • Metrogas S.A. (Capital Federal y Buenos Aires): 2.885
  • Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): 2.943
  • Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): 2.912
  • Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): 2.906
  • Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): 2.931
  • Naturgy NOA S.A. (Jujuy, Salta, La Puna y Tucumán): 2.893
  • Camuzzi Gas Pampeana S.A.
    • Buenos Aires: 2.895
    • Bahía Blanca: 2.852
    • La Pampa sur: 2.937
    • La Pampa norte: 2.896
  • Camuzzi Gas del Sur S.A.
    • Buenos Aires sur: 2.828
    • Chubut sur: 2.829
    • Neuquén: 2.935
    • Cordillerano: 2.908
    • Santa Cruz sur: 2.795
    • Tierra del Fuego: 2.784
  • Redengas S.A. (Paraná): 2.935

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.
Salta.

Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático

Por  Redacción de TodoJujuy

