Encuentran un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático.

Un hombre fue encontrado sin vida este viernes por la mañana frente a un cajero automático ubicado sobre la calle Perú y Lotufo , en el barrio Santa Ana I , zona sur de la ciudad de Salta .

El cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza y fue hallado a escasos metros de la Comisaría 8ª , lo que provocó un amplio operativo policial en el sector.

El hecho fue advertido por un vecino que escuchó un fuerte estruendo y salió a observar qué había ocurrido. “Pensé que se había caído algo pesado, pero al mirar vi al hombre tirado en el suelo y un charco de sangre”, relató.

Al llegar al lugar, personal de la Policía de Salta y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) acordonó la zona y comenzó a recolectar pruebas para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, el cuerpo no fue identificado oficialmente, y se aguarda la llegada del fiscal de turno de Graves atentados contra las personas, quien ordenará la autopsia correspondiente.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que los peritos trabajan en determinar la trayectoria del disparo y en analizar las cámaras de seguridad instaladas en la zona para establecer si alguien acompañaba al hombre antes del hecho.

Dos hipótesis bajo investigación

Los investigadores barajan dos hipótesis principales: que la víctima se haya quitado la vida en el lugar o que haya sido víctima de un asalto cuando intentaba retirar dinero del cajero automático.

“No pude observar ninguna arma, solo un charco de sangre. Tampoco me acerqué mucho. La Policía ya está en el lugar”, expresó un vecino al medio local PUE!.