viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 21:23
Gobierno.

Manuel Adorni es el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos

Guillermo Francos oficializó su salida de la Jefatura de Gabinete tras reunirse con Javier Milei en Olivos. En su lugar asumirá el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Federico Franco
Federico Franco
Guillermo Francos y Manuel Adornis.

Guillermo Francos y Manuel Adornis.

La noticia fue confirmada por el propio Francos a través de sus redes sociales, donde expresó: “Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”.



También renunció el ministro del Interior, Lisandro Catalán por lo que el asesor Santiago Caputo quedaría al frente de ese organismo.

Francos había asumido la Jefatura de Gabinete el 3 de junio de 2024, reemplazando a Nicolás Posse. Durante su gestión, tuvo un rol clave en la coordinación política con las provincias y en las negociaciones de la Ley Bases y el Pacto Fiscal, buscando fortalecer el diálogo entre la Nación y los gobiernos provinciales.

Su salida se da tras una serie de reuniones de alto nivel, entre ellas, la celebrada el jueves en la Casa Rosada con 18 gobernadores y dos vicegobernadores, donde participó junto al ministro del Interior, Lisandro Catalán.

La decisión se enmarca en una reestructuración del gabinete nacional, luego de las elecciones en las que el oficialismo logró consolidar su posición con triunfos en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba, lo que permitió a Milei retomar la iniciativa política y reorganizar su equipo de gestión.

