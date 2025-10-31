Tras la salida de Guillermo Francos, renunció Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior

Después de reunirse con Javier Milei en la Quinta de Olivos, este viernes por la noche Guillermo Francos, presentó su renuncia como Jefe de Gabinete . El actual vocero presidencial , Manuel Adorni , será quien asuma la Jefatura de Gabinete.

La salida fue comunicada mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde expresó: “Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

Señor presidente de la Nación.



Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción.



Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025

Catalán había asumido al frente de la cartera el 16 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno decidiera restituir el Ministerio del Interior, que durante el primer tramo de la gestión libertaria había sido degradado a Secretaría. La medida, oficializada mediante el Decreto 672/2025, fue parte de una serie de cambios impulsados tras el resultado adverso de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El relanzamiento del Ministerio incluyó nuevas atribuciones, como la promoción del turismo, la política ambiental y la articulación con gobernadores provinciales.

En ese marco, Catalán fue presentado como el encargado de abrir una nueva etapa de diálogo político. Su debut en la gestión se dio con el lanzamiento de la mesa federal, que reunió a mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Apenas mes y medio después de su designación, su salida ocurre en paralelo a una reconfiguración del Gabinete que incluye también la reasignación de funciones en la Jefatura y la Vicejefatura de Gabinete, según los cambios introducidos por el DNU 658/2025, que modificó la Ley de Ministerios.