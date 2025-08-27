miércoles 27 de agosto de 2025
Guillermo Francos en Diputados en vivo, minuto a minuto

El jefe de Gabinete brinda el informe de gestión N°144 ante la Cámara de Diputados. La presentación ocurre en un escenario marcado por denuncias de corrupción.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Guillermo Francos en Diputados.

Guillermo Francos en Diputados.

Desde el mediodía, el funcionario se hace presente en el Congreso con la misión de responder a las inquietudes de los legisladores, que pusieron el foco en los escándalos que golpean al oficialismo y que generaron fuerte repercusión pública en las últimas semanas.

Francos enfrenta su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió como jefe de ministros en agosto de 2024. Para esta ocasión, recibió más de 1.300 preguntas elaboradas por diputados de diferentes bloques, que apuntan tanto a las áreas sensibles del Ejecutivo como a la situación política y económica general.

La exposición ocurre en un momento crítico para el Gobierno, que quedó bajo la lupa tras las acusaciones de coimas en la ANDIS y la emergencia desatada por el fentanilo contaminado, que ya dejó víctimas fatales. Ambos episodios suman presión sobre la gestión y refuerzan la expectativa en torno a las respuestas que pueda dar el ministro coordinador en el recinto.

Minuto a minuto

Tensión en Diputados

El debate en la Cámara de Diputados se tensó durante la presentación de Guillermo Francos, cuando el diputado Oscar D’Alessandro intentó tomar la palabra. Sus excompañeros de La Libertad Avanza lo interrumpieron con gritos y chicanas. “Pará un poco”, lanzó la legisladora Nadia Márquez, mientras que Álvaro Martínez ironizó: “Que vaya al psicólogo”.

D’Alessandro, que recientemente asumió la jefatura del bloque Coherencia, estrenó además una nueva ubicación en el recinto. Ahora ocupa un lugar en la última fila del sector derecho, junto a sus flamantes aliados: Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y el formoseño Gerardo González.

El clima se volvió más caótico cuando comenzaron las primeras intervenciones del jefe de Gabinete. Las respuestas de Francos a las consultas de los diputados se vieron demoradas por los cruces verbales entre Marcela Pagano, quien abandonó el bloque de La Libertad Avanza, y la oficialista Lilia Lemoine, que no dejó pasar la oportunidad de confrontar en plena sesión.

Francos defendió la gestión del Gobierno y rechazó denuncias en áreas sensibles

Guillermo Francos, abordó distintos temas que marcaron la agenda sanitaria y social de los últimos meses. El funcionario habló de la situación generada por el fentanilo contaminado y defendió la intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al tiempo que cuestionó lo que definió como “operaciones políticas” en medio del debate parlamentario.

Francos recordó la “catástrofe sanitaria por el fentanilo contaminado” y señaló responsabilidades dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En ese marco, detalló que el Ministerio de Salud resolvió iniciar un sumario administrativo y desplazar a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a quien atribuyó “una dilación injustificada en el procedimiento de inspección de laboratorio”.

El ministro también se refirió a las acusaciones sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí rechazó las versiones y las definió como “acusaciones no fundamentadas” y “una operación política”. Francos remarcó que la crisis en la ANDIS surgió en paralelo a la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, lo que, según su interpretación, forma parte de un mismo esquema de presión política.

“Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con afirmaciones sin sustento, es un mismo patrón. Es el accionar de un pequeño grupo de personas que en esta Argentina ya no tiene lugar”, expresó ante los legisladores.

En relación con la gestión de la ANDIS, Francos destacó que el Gobierno dispuso la remoción del titular del organismo y avanzó con su intervención. Según explicó, el objetivo es “garantizar el correcto funcionamiento, realizar una auditoría profunda y llevar adelante los sumarios administrativos correspondientes”.

El jefe de Gabinete sostuvo que están “acostumbrados a la estrategia de causas que tapan causas”, aunque confió en que la Justicia “pondrá las cosas en su lugar” para fortalecer las instituciones y “sacar a la Argentina adelante”.

Francos también advirtió sobre lo que denominó “el modus operandi populista”, al que vinculó con prácticas electorales. “Se esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables”, afirmó, y aseguró que esas estrategias representan un riesgo para la estabilidad económica.

“No hay lugar para medias tintas, cuando el horizonte es claro y firme, no hay turbulencia ni obstáculo malintencionado que pueda desviar el rumbo”, subrayó. Finalmente, retomó palabras del presidente Javier Milei y cerró con una definición: “No vamos a parar hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo”.

Francos cuestionó a la oposición y defendió la política económica del Gobierno

Durante su exposición en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lanzó duras críticas contra la oposición en el marco del informe de gestión que brinda ante los legisladores. El funcionario apuntó especialmente al kirchnerismo, a quienes acusó de exigir incrementos presupuestarios en distintas áreas sin tener en cuenta la situación financiera del país.

“Es indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y nos reclamen aumentos para cada sector social”, sostuvo Francos en la primera parte de su intervención, en alusión a los pedidos de la oposición para reforzar partidas destinadas a sectores vulnerables.

El ministro coordinador también se refirió al contexto heredado por el Gobierno y responsabilizó a la administración anterior por la crisis que atraviesa el país. “Muchos de los que hoy nos cuestionan son los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023”, remarcó ante el recinto.

En otro tramo de su exposición, Francos reivindicó la política económica actual y subrayó que el objetivo central es la recuperación social. “No hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía”, afirmó, en un mensaje directo a los críticos de la gestión.

