Qué porcentaje del padrón votó

Cuánta gente votó en las elecciones legislativas 2025 en la Argentina.

El domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas de 2025, en las que se renovaron cargos de diputados nacionales en todo el país. Además, en las provincias de Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y en la Ciudad de Buenos Aires también se eligieron senadores nacionales.

De acuerdo con cifras oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la participación alcanzó el 67,85% del padrón. Este nivel estuvo por debajo del registrado en 2021, que fue del 71%, convirtiéndose en la elección legislativa con menor concurrencia desde 1983.

Cuánta gente votó en las elecciones legislativas 2025 en la Argentina. En consecuencia, el ausentismo llegó al 34% del total de 35.987.634 ciudadanos habilitados para votar, lo que equivale a 12.235.796 personas que optaron por no participar en los comicios.

Los argentinos acudieron a las urnas para renovar parte del Congreso Nacional. Conocé cómo se votó y quién ganó en tu mesa. ¿Cómo fue la participación en elecciones anteriores? Generales presidenciales de 2023: 77,6% del padrón.

77,6% del padrón. Legislativas de 2021: 71,76% del padrón.

71,76% del padrón. Presidenciales de 2019: 80,4% del padrón.

80,4% del padrón. Legislativas de 2017: 78,6% del padrón.

78,6% del padrón. Presidenciales de 2015: 81,1% del padrón. En www.resultados.gob.ar se puede saber quién ganó en tu mesa de votación. A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas 2025 De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral (CNE), los datos iniciales estarán disponibles este domingo 26 cerca de las 21 horas. Este horario es obligatorio según la normativa vigente, que prohíbe difundir resultados antes de cumplirse tres horas desde el cierre de la votación, fijado a las 18.

Las proyecciones oficiales indican que hacia las 23 horas se habrían procesado aproximadamente el 85% de los resultados provisionales, aunque este porcentaje puede cambiar dependiendo de la complejidad del escrutinio en cada distrito. Cómo queda la cámara de Diputados Por su parte, la Dirección Nacional Electoral comunicó que los ciudadanos podrán acceder a los resultados mediante la aplicación oficial “Elecciones Legislativas 2025”, que se puede instalar en teléfonos y tabletas. A través de esta herramienta será posible seguir el escrutinio provisorio en vivo, con opciones para filtrar por provincia y tipo de cargo, así como consultar los telegramas digitalizados y los datos de cada mesa a medida que se vayan actualizando durante la noche del domingo.

