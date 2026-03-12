Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

El abogado Carlos Ariel Gil Urquiola fue designado como nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy, cargo que se desempeña dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad de la provincia. Según se informó oficialmente, la asunción formal se realizará este viernes por la tarde, en un acto protocolar.

La situación se da en medio del conflicto salarial que en los últimos días generó tensión entre el Gobierno de Jujuy y sectores vinculados a la Policía que derivaron en la salida de Juan Manuel Pulleiro del cargo de Secretario de Seguridad Pública de Jujuy y, posteriormente, la designación de Gil Urquiola en este cargo.

Reclamo salarial de fuerzas de seguridad en Jujuy: El lunes 9 de marzo por la noche, familiares de efectivos, policías retirados y personas vinculadas a la fuerza se manifestaron frente a la Casa de Gobierno para reclamar mejoras salariales. La protesta tuvo momentos de tensión y derivó en una instancia de diálogo con autoridades provinciales.

Tras la manifestación, el martes representantes de los manifestantes fueron recibidos por funcionarios del Gobierno para avanzar en una negociación. Durante el encuentro presentaron un petitorio con una propuesta de recomposición salarial que contempla un aumento del 35% al sueldo básico y un 20% en otros ítems, según explicó a TodoJujuy.com Cecilia Mamaní, familiar de un efectivo policial.

“Trajimos el pedido de manera escrita, con una escala salarial realizada por un ex miembro de la policía que trabajaba en la liquidación de sueldos”, señaló. Desde el Gobierno provincial se planteó una contrapropuesta que contempla la revisión y actualización de distintos conceptos que forman parte del salario policial, con pagos que se aplicarían de forma escalonada según el escalafón de la fuerza. Además, durante la reunión se acordó avanzar en una mesa técnica de diálogo y realizar un nuevo encuentro dentro de dos semanas para continuar con las negociaciones. Embed - Conflicto salarial policial:habló un familiar tras lareunión de este martes

