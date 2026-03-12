jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 11:23
Autoridad.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

El abogado Carlos Ariel Gil Urquiola fue designado como secretario de Seguridad Pública de Jujuy. Asumirá formalmente este viernes en un acto protocolar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
gil-urquiolajpg

El abogado Carlos Ariel Gil Urquiola fue designado como nuevo secretario de Seguridad Pública de Jujuy, cargo que se desempeña dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad de la provincia. Según se informó oficialmente, la asunción formal se realizará este viernes por la tarde, en un acto protocolar.

Lee además
reclamo policial en jujuy: este martes continuara la negociacion salarial con el gobierno
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno
tras la protesta policial, el gobierno de jujuy denuncio actos de violencia ante la justicia
Conflicto.

Tras la protesta policial, el Gobierno de Jujuy denunció actos de violencia ante la Justicia

Tras la manifestación, el martes representantes de los manifestantes fueron recibidos por funcionarios del Gobierno para avanzar en una negociación. Durante el encuentro presentaron un petitorio con una propuesta de recomposición salarial que contempla un aumento del 35% al sueldo básico y un 20% en otros ítems, según explicó a TodoJujuy.com Cecilia Mamaní, familiar de un efectivo policial.

“Trajimos el pedido de manera escrita, con una escala salarial realizada por un ex miembro de la policía que trabajaba en la liquidación de sueldos”, señaló.

Desde el Gobierno provincial se planteó una contrapropuesta que contempla la revisión y actualización de distintos conceptos que forman parte del salario policial, con pagos que se aplicarían de forma escalonada según el escalafón de la fuerza.

Además, durante la reunión se acordó avanzar en una mesa técnica de diálogo y realizar un nuevo encuentro dentro de dos semanas para continuar con las negociaciones.

Embed - Conflicto salarial policial:habló un familiar tras lareunión de este martes

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Tras la protesta policial, el Gobierno de Jujuy denunció actos de violencia ante la Justicia

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

Novena del Cura Brochero en Jujuy: misa, procesión y serenata

El esfuerzo detrás del tenis profesional: la historia del jujeño Ignacio Orgaz

Lo que se lee ahora
Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Juan Manuel Pulleiro.
Jujuy.

Confirmado: el Gobierno aceptó la renuncia de Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad

Crecida del río Bermejo: suspenden el cruce en el Puerto de Chalanas y hay largas filas en la frontera video
Temporal.

Crecida del río Bermejo: suspenden el cruce en el Puerto de Chalanas y hay largas filas en la frontera

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno video
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Quedó grabado: así escapó el conductor que chocó un auto estacionado en Alto Comedero video
Policiales.

Chocó, se dio a la fuga y quedó grabado: así fue el impactante choque en Alto Comedero

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel