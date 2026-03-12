El esfuerzo detrás del tenis profesional: la historia del jujeño Ignacio Orgaz

El tenis profesional exige mucho más que talento. Viajes, gastos constantes, entrenamientos intensos y un ranking mundial que define el futuro de cada jugador forman parte de la realidad del circuito. En ese contexto, el jujeño Ignacio Orgaz , de 24 años, construyó su camino dentro del deporte con esfuerzo y perseverancia.

Orgaz es tenista profesional y actualmente dirige la academia Orgaz Tenis, que funciona en el Jujuy . Luego de varios años de formación y competencia fuera de la provincia, regresó a San Salvador de Jujuy con un objetivo claro: transmitir su experiencia y acompañar a las nuevas generaciones de jugadores.

Su recorrido dentro del tenis muestra una realidad poco visible del deporte: el largo proceso que deben atravesar quienes buscan abrirse paso en el circuito profesional.

A diferencia de otros deportes como el fútbol, donde existen ligas profesionales en distintos países que permiten vivir de la actividad, en el tenis la estructura es diferente.

El circuito se organiza a partir de un único ranking mundial. Para que un jugador pueda sostenerse económicamente con el deporte, necesita ubicarse entre los 100 mejores del mundo.

Quienes se encuentran fuera de ese grupo enfrentan un escenario mucho más complejo. Los premios económicos de los torneos muchas veces no alcanzan para cubrir los gastos de viajes, entrenamientos y estadía.

Por ese motivo, muchos jugadores deben financiar su carrera con recursos propios o buscar alternativas para continuar compitiendo.

Los inicios en el tenis y el crecimiento deportivo

El vínculo de Orgaz con el tenis comenzó a los 13 años, una edad que dentro del deporte se considera tardía en comparación con otros jugadores que empiezan desde la infancia.

Sus primeros entrenamientos surgieron junto a su padre, con quien practicaba en una cancha improvisada. Con el paso del tiempo, el nivel fue creciendo y el proyecto deportivo comenzó a tomar forma.

Durante la adolescencia llegaron los primeros avances en su rendimiento, lo que abrió la puerta a nuevas oportunidades dentro del tenis competitivo.

La experiencia de estudiar y competir en Estados Unidos

Uno de los pasos más importantes en su carrera fue la posibilidad de estudiar en una universidad de Estados Unidos gracias a una beca deportiva cercana al 100%.

Esa experiencia le permitió continuar con su desarrollo como tenista mientras cursaba estudios universitarios y competía en el circuito universitario.

También representó un cambio importante en lo deportivo, ya que pudo entrenar y jugar sobre canchas de cemento, una superficie fundamental en el circuito internacional y poco habitual en Argentina.

Durante esa etapa permaneció varios años en el país norteamericano, donde combinó estudio, entrenamiento y competencia.

Lesiones y desafíos durante la carrera

Durante su paso por Estados Unidos enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera: una lesión en la rodilla que derivó en la rotura de ligamentos cruzados.

Tiempo después, la misma rodilla volvió a sufrir otra rotura, lo que implicó un nuevo proceso de recuperación y rehabilitación.

Las lesiones obligaron a frenar momentáneamente la actividad deportiva, pero eso tampoco lo detuvo ya que aun así continuó trabajando y estudiando.

A pesar de esas dificultades, el objetivo de competir en el circuito profesional continuó presente.

El intento de consolidarse en el profesionalismo

Tras recuperarse de las lesiones, Orgaz decidió continuar su formación en Buenos Aires, donde entrenó durante dos años con el objetivo de competir en el circuito profesional.

Ese proceso también expuso una de las mayores dificultades del tenis: los altos costos para participar en torneos.

Cada competencia implica gastos de transporte, alojamiento, alimentación, preparación física y mantenimiento del equipamiento deportivo.

Muchos jugadores comparten viajes o alojamiento para reducir costos, mientras buscan sumar puntos en el ranking y avanzar dentro del circuito.

El regreso a Jujuy y el trabajo con nuevos talentos

Después de varios años de experiencia dentro del tenis competitivo, Orgaz regresó a Jujuy con la idea de impulsar el desarrollo del deporte en la provincia.

Actualmente dirige la academia Orgaz Tenis, donde trabaja con jóvenes jugadores y comparte la experiencia adquirida durante su carrera deportiva.

El proyecto apunta a formar nuevos talentos y brindar herramientas para que los chicos puedan desarrollar su nivel dentro del tenis competitivo.

Además del trabajo en la academia, el tenista también genera contenido para redes sociales, donde muestra la realidad del circuito y el día a día de los jugadores que buscan avanzar en el ranking mundial.