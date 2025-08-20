Jujeños se destacaron en el Torneo Senior nacional de tenis de mesa realizado en Jujuy

Torneo Senior nacional de tenis de mesa

Jujuy fue sede de la fecha del Circuito Nacional de Jugadores Federados de las Categorías Senior en El Carmen, con el torneo “Challenger Nacional Senior El Carmen”, evento del tenis de mesa que reunió a más de un centenar de jugadores procedentes de todo el país y también de Chile.

La competencia se desarrolló en instalaciones del Complejo Polideportivo “Marcelo Palentini” del Colegio Nuestra Señora de El Carmen con 9 mesas de juego y 3 de calentamiento previo. Se jugó en 19 categorías, y los jujeños fueron protagonistas y se quedaron 12 de las categorías jugadas.

Hubo tenimesistas de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, además de distintas localidades de Jujuy, más de regiones de Chile como Antofagasta y Calama que mostraron un buen nivel.

La Organización del evento estuvo a cargo de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy y la fiscalización de la Federación Argentina de Tenis de Mesa. Se entregaron premios con obras del artista Ariel Cortez, quien donó un cuadro que se regaló a la gente que vino desde Chile a participar del Torneo. Los jujeños ganadores del Senior de tenis de mesa Open Caballeros: Lautaro Aguaysol

Open Damas: Melisa Sánchez

Mayores de 24 Caballeros: Moisés Gallo Rocha

Mayores de 24 Damas: Ana Zapatero Heit

Mayores de 30 Damas: Melisa Sánchez

Mayores de 40 Damas: Carina Zapatero

Mayores de 50 Damas: Sofía Rocha

Mayores de 60 Damas: Sofía Rocha

Mayores de 65 Caballeros: Marcelo Sánchez

Dobles Masculinos Mayores de 24: Lautaro Aguaysol – Gonzalo Girón

Dobles Damas Mayores de 50: Sofía Rocha – Cecilia Coletti

Dobles Mixtos Mayores de 24: Javier Moriénega – Ana Zapatero Heit

Sofía Rocha en pareja con el salteño Jorge Roldán ganó la categoría Dobles Mixtos para Mayores de 50 años Torneo Senior nacional de tenis de mesa Torneo Senior nacional de tenis de mesa

