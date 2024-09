Malena Giménez se subió a lo más alto del podio en dos categorías: Damas Sub 19 y además en Damas Toda Competidora . Además, obtuvo un segundo lugar en la categoría Damas Sub 15 , teniendo buenos partidos y buen rendimiento.

Seis medallas para Jujuy en el Grand Prix de tenis de mesa (Foto Tenis de mesa de Jujuy) Seis medallas para Jujuy en el Grand Prix de tenis de mesa (Foto Tenis de mesa de Jujuy)

Los otros jujeños en el Grand Prix de tenis de mesa

Martino Recupero obtuvo un segundo lugar en Caballeros Sub 11 y un tercer puesto en Caballeros Sub 13. También Emanuel Benítez se destacó con un segundo lugar en Caballeros Sub 13. Benicio Recupero y Gael Ballay avanzaron en la fase de grupos.

En esa ronda clasificatoria, tuvieron un muy buen rendimiento, pero terminaron perdiendo en la llave final ante rivales de gran nivel. En la categoría Todo Competidor, Moisés Gallo y Emanuel Benítez disputaron la Llave B, tras caer en zona campeonato.

Así Jujuy obtuvo dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce, y ahora los integrantes de la Asociación de Tenis de Mesa se preparan para los compromisos del Circuito Provincial, los selectivos para los Juegos Evita y el Circuito Regional del NOA de la especialidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.