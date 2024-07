Gran actuación de jujeños en el Regional del NOA de tenis de mesa

Entre los menores de 20 años, Malena Giménez en Damas Sub 19 se quedó con la medalla; Martino Recupero en Caballeros Sub 11; Lucas Vergara en Caballeros Sub 13; Emanuel Benítez en Caballeros Sub 15 y Moisés Gallo Rocha en Caballeros Mayores de 30 años.

Además, otros jujeños lograron segundos y terceros puestos de las distintas categorías: Luisa Nieto, Ana Rueda, Cristina Siles, Natalia Soto, Daniela Zapatero Heit, Manuel Chaile, José Chícharo, Luciano Veizaga, Santiago Vergara, Gael Ballay y Jeremías Girón.

El Circuito Regional incluye tres torneos al año, busca mejorar la competencia y ofrece puntos para el ranking nacional de la Federación Argentina de Tenis de Mesa. La segunda fecha será en Santiago del Estero en septiembre, y la final en Jujuy en octubre.

Cómo se juega el tenis de mesa

El deporte se practica con una raqueta y una pelota pequeña, donde dos o cuatro jugadores golpean la pelota de un lado a otro de la mesa con la raqueta. La pelota tiene que pasar por encima de la red, con el fin de que el jugador contrario no la pueda devolver.

El tenis de mesa nace en Inglaterra en 1.870. En un día muy lluvioso, varios de los deportistas empezaron a jugar con material totalmente improvisado, las paletas eran tapas de madera de cajas de tabaco, y como pelota usaron tapones de corcho de botellas de champagne debidamente cortadas. La mesa, una mesa de billar dividida por unos libros.

Como resultó ser todo un pasatiempo, los mismos que improvisaron jugar tenis, se difundiera por toda Inglaterra este juego. Esto emocionó a varios fabricantes que registraron marcas referidas al naciente juego. La competencia entre los fabricantes produjo un material para raquetas y cada vez más reformado.

