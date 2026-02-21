sábado 21 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de febrero de 2026 - 09:00
Fútbol.

Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Nicolás Dematei anticipó un duelo “duro” ante Chacarita y destacó la base del plantel, el temperamento y el trabajo semanal como claves del Lobo jujeño

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Con la mira puesta en el compromiso de este domingo frente a Chacarita Juniors, Gimnasia de Jujuy ajusta detalles para afrontar uno de los primeros grandes desafíos del torneo de la Primera Nacional. Nicolás Dematei, referente defensivo del equipo jujeño, analizó el presente del plantel y el camino que se viene en una competencia que promete ser exigente.

Lee además
Gimnasia y Esgrima de Jujuy se prepara para su regreso al Estadio 23 de Agosto este lunes 16 de febrero. Cristian Menéndez – jugador de Gimnasia de Jujuy  
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland
Gimnasia de Jujuy recibe a Ferrocarril Midland (Foto: Gimnasia y Esgrima de Jujuy)
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy debuta en la Primera Nacional ante Midland

“Es el inicio de un torneo que creo que va a ser largo y duro”, expresó el defensor, consciente de que cada punto tendrá un valor determinante en el desarrollo del campeonato.

Embed - NICOLÁS DEMATEI -GIMNASIA DE JUJUY

Gimnasia de Jujuy frente a un rival de jerarquía

Al momento de pensar el partido ante el “Funebrero”, Dematei dejó en claro que el enfoque estará puesto tanto en las virtudes propias como en el análisis del adversario.

“Nosotros seguiremos intentando lo que venimos haciendo, siempre trabajamos en corregir nuestras cosas y también viendo al rival que tiene buena jerarquía, como Chacarita, pero trabajamos bien en la semana para que salga un lindo partido”, sostuvo.

El zaguero remarcó la importancia de sostener la identidad que el equipo comenzó a mostrar en los últimos compromisos, especialmente tras la presentación en Salta y el partido del último domingo del que resultó triunfador 2 a 1 ante Ferrocarril Midland .

“Yo creo que venimos bastante jugadores jugando juntos hace tiempo y por eso se encontró el otro día en Salta una identidad. Creo que es importante, pero hay que seguir trabajando para seguir corrigiendo y seguir creciendo”, afirmó.

La base, un punto fuerte

En relación a la continuidad de varios futbolistas respecto a la temporada pasada y la adaptación de los refuerzos, Dematei destacó la cohesión del grupo.

“Es importante mantener la base que venía. Los chicos que llegaron se acoplaron muy bien, hay que tratar de mantener eso y crecer partido a partido”, señaló.

Sobre el temperamento que caracteriza al equipo, fue contundente: “Hay que sostenerlo, es una identidad del equipo que hace un gran sacrificio, un equipo muy intenso. Son todos los partidos importantes en este torneo”.

Diálogo y crecimiento

Consultado sobre los intercambios con los árbitros durante los partidos, explicó que forman parte de la dinámica del juego: “Se trata de conversar un poco de fútbol e intercambio de situaciones de juego que por ahí uno pide explicaciones. Es parte del juego".

Finalmente, reveló cuál es el mensaje que baja el entrenador Hernán Pellerano al plantel en esta etapa inicial del campeonato: “Sostener lo bueno y mejorar partido a partido”.

Con trabajo, intensidad y una base consolidada, el Lobo jujeño se prepara para un cruce que puede marcar el pulso de este arranque de temporada.

WhatsApp-Image-2026-02-16-at-21.14.30-2-1024x683.jpeg

Las próximas fechas para el Lobo jujeño

Gimnasia de Jujuy arrancó el Apertura con victoria (2-1 ante Midland) y está entre los que sumaron 3 puntos en el inicio del torneo, compartiendo posiciones altas de la tabla aunque todos tienen los mismos puntos por ser la primera fecha.

El certamen sigue avanzando y la tabla se irá definiendo en las próximas fechas, con el objetivo de meterse entre los mejores para clasificarse a los playoffs por el ascenso.

Próximos encuentros:

  • Domingo 22 de febrero – vs Chacarita Juniors (visitante) – Primera Nacional
  • Domingo 1 de marzo – vs Quilmes Atlético Club (local) – Primera Nacional
  • Domingo 8 de marzo – vs Güemes (visitante) – Primera Nacional
  • Sábado 14 de marzo – vs Club Atlético Tristán Suárez (visitante) – Primera Nacional
  • Sábado 21 de marzo – vs Chaco For Ever (visitante, interzonal) – Primera Nacional
  • Sábado 28 de marzo – vs Club Atlético Patronato (local) – Primera Nacional

Este cronograma corresponde a una primera etapa de la Primera Nacional 2026, donde se juegan 18 fechas antes de que se inviertan las localías para la segunda rueda del torneo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Gimnasia de Jujuy debuta en la Primera Nacional ante Midland

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco

Gimnasia de Jujuy le ganó 2 a 1 a Midland en el 23 de Agosto

Hernán Pellerano analizó el triunfo de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tuvo coraje y valentía"

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para todo el fin de semana en Jujuy

Mirá a qué hora comienza la venta de entradas para ver a Boca en Salta.
Copa Argentina.

Comienza la venta de entradas para el partido de Boca Juniors en Salta: los detalles

Búsqueda de personas desaparecidas en el Río Grande. video
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona desaparecida

Paro docente.
Educación.

Declararon un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo

Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor
Violencia.

Brutal pelea tras un accidente en Buenos Aires: un joven mató a un conductor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel