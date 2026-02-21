Gimnasia de jujuy vs Chacarita: el plantel se prepara con confianza y una identidad en construcción

Con la mira puesta en el compromiso de este domingo frente a Chacarita Juniors, Gimnasia de Jujuy ajusta detalles para afrontar uno de los primeros grandes desafíos del torneo de la Primera Nacional. Nicolás Dematei, referente defensivo del equipo jujeño, analizó el presente del plantel y el camino que se viene en una competencia que promete ser exigente.

Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

“Es el inicio de un torneo que creo que va a ser largo y duro”, expresó el defensor, consciente de que cada punto tendrá un valor determinante en el desarrollo del campeonato.

Al momento de pensar el partido ante el “Funebrero”, Dematei dejó en claro que el enfoque estará puesto tanto en las virtudes propias como en el análisis del adversario.

“Nosotros seguiremos intentando lo que venimos haciendo, siempre trabajamos en corregir nuestras cosas y también viendo al rival que tiene buena jerarquía, como Chacarita, pero trabajamos bien en la semana para que salga un lindo partido” , sostuvo.

El zaguero remarcó la importancia de sostener la identidad que el equipo comenzó a mostrar en los últimos compromisos, especialmente tras la presentación en Salta y el partido del último domingo del que resultó triunfador 2 a 1 ante Ferrocarril Midland .

“Yo creo que venimos bastante jugadores jugando juntos hace tiempo y por eso se encontró el otro día en Salta una identidad. Creo que es importante, pero hay que seguir trabajando para seguir corrigiendo y seguir creciendo”, afirmó.

La base, un punto fuerte

En relación a la continuidad de varios futbolistas respecto a la temporada pasada y la adaptación de los refuerzos, Dematei destacó la cohesión del grupo.

“Es importante mantener la base que venía. Los chicos que llegaron se acoplaron muy bien, hay que tratar de mantener eso y crecer partido a partido”, señaló.

Sobre el temperamento que caracteriza al equipo, fue contundente: “Hay que sostenerlo, es una identidad del equipo que hace un gran sacrificio, un equipo muy intenso. Son todos los partidos importantes en este torneo”.

Diálogo y crecimiento

Consultado sobre los intercambios con los árbitros durante los partidos, explicó que forman parte de la dinámica del juego: “Se trata de conversar un poco de fútbol e intercambio de situaciones de juego que por ahí uno pide explicaciones. Es parte del juego".

Finalmente, reveló cuál es el mensaje que baja el entrenador Hernán Pellerano al plantel en esta etapa inicial del campeonato: “Sostener lo bueno y mejorar partido a partido”.

Con trabajo, intensidad y una base consolidada, el Lobo jujeño se prepara para un cruce que puede marcar el pulso de este arranque de temporada.

Las próximas fechas para el Lobo jujeño

Gimnasia de Jujuy arrancó el Apertura con victoria (2-1 ante Midland) y está entre los que sumaron 3 puntos en el inicio del torneo, compartiendo posiciones altas de la tabla aunque todos tienen los mismos puntos por ser la primera fecha.

El certamen sigue avanzando y la tabla se irá definiendo en las próximas fechas, con el objetivo de meterse entre los mejores para clasificarse a los playoffs por el ascenso.

Próximos encuentros:

Domingo 22 de febrero – vs Chacarita Juniors (visitante) – Primera Nacional

Domingo 1 de marzo – vs Quilmes Atlético Club (local) – Primera Nacional

Domingo 8 de marzo – vs Güemes (visitante) – Primera Nacional

Sábado 14 de marzo – vs Club Atlético Tristán Suárez (visitante) – Primera Nacional

Sábado 21 de marzo – vs Chaco For Ever (visitante, interzonal) – Primera Nacional

Sábado 28 de marzo – vs Club Atlético Patronato (local) – Primera Nacional

Este cronograma corresponde a una primera etapa de la Primera Nacional 2026, donde se juegan 18 fechas antes de que se inviertan las localías para la segunda rueda del torneo.