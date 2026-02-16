lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 20:53
Fútbol.

Hernán Pellerano analizó el triunfo de Gimnasia de Jujuy: "El equipo tuvo coraje y valentía"

El DT de Gimnasia de Jujuy valoró la actitud del equipo tras el 2-1 ante Midland en el 23 de Agosto y destacó la inteligencia táctica como clave del arranque.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
hernan pellerano gimnasia de jujuy
El DT explicó que imaginaban un encuentro con menos espacios, pero que el equipo logró generarlos. “Pensamos que iba a haber menos espacio de lo que hubo, pero los chicos tuvieron el coraje y la valentía para salir jugando y generar esos espacios que no pensamos que iban a tener”, señaló.

Pellerano remarcó que sostener una propuesta ofensiva desde el inicio no es sencillo, especialmente en los primeros partidos oficiales. Según explicó, la clave está en el perfil de los futbolistas. “Lo primero que tienen que tener es valentía, inteligencia y la calidad que tienen estos chicos para poder salir jugando, porque no es fácil”, puntualizó.

En ese sentido, Pellerano sostuvo que el plantel asimiló rápido el plan táctico gracias a su capacidad de lectura del juego. “Con jugadores inteligentes que entienden más rápido el plan de partido y saben dónde están los espacios del rival”, afirmó dejando en claro que prioriza esa característica por encima de la edad o la experiencia.

Conferencia de prensa Gimnasia de Jujuy - 16 de febrero

El análisis del resultado y lo que viene para Gimnasia de Jujuy

Aunque el Lobo se impuso con autoridad en el primer tiempo gracias al doblete de Cristian Menéndez, el descuento rival en el complemento dejó un marcador con poca ventaja.“El resultado tan ajustado marca la diferencia que se dio en el campo. Creo que si hacíamos el tercero, el rival se quedaba con pocas ganas de ir a buscar el partido”, evaluó.

Pensando en el futuro inmediato, evitó dar pistas tácticas sobre el próximo rival, pero anticipó un duelo muy estudiado. “Ellos conocen mi idea y nosotros conocemos a su cuerpo técnico. Va a ser un partido donde va a depender mucho de la jerarquía y la calidad de los jugadores”.

Por último, dejó un mensaje claro para los hinchas, que acompañaron en el debut: “Paso a paso. Tenemos que trabajar toda la semana para que el hincha cada fin de semana se vaya con esta gratitud. Nosotros nos debemos a eso”.

