Gimnasia de Jujuy le ganó 2 a 1 a Midland en el 23 de Agosto

Gimnasia y Esgrima de Jujuy inició su camino en la Primera Nacional con una victoria por 2 a 1 frente a Ferrocarril Midland . El encuentro se disputó en el Estadio 23 de Agosto, en el marco de la primera fecha del campeonato.

El conjunto jujeño resolvió el partido en el primer tiempo gracias a la eficacia de Cristian “El Polaco” Menéndez , que marcó los dos goles en una ráfaga que inclinó la balanza a favor del local.

La visita logró descontar en el complemento, pero no le alcanzó para evitar la derrota en su estreno en la categoría.

Gimnasia tomó la iniciativa desde el arranque, con presión alta y circulación rápida por las bandas. Esa postura ofensiva encontró premio a los 29 minutos, tras una jugada bien elaborada desde el mediocampo.

Carlos “Cachi” recibió con espacio y lanzó un cambio de frente preciso hacia la derecha. Maximiliano Casa controló y mandó un centro al área grande, donde Menéndez se anticipó y, con una especie de palomita, venció al arquero Mauro Leguiza para el 1 a 0.

El gol fortaleció al equipo jujeño, que mantuvo la intensidad y no dejó reaccionar a Midland, obligado a rearmarse en pocos minutos.

Tras el saque del medio, la visita intentó adelantar líneas, pero Gimnasia volvió a golpear antes del descanso. A los 34 minutos, otra vez “Cachi” participó en la acción clave con una asistencia frontal. Menéndez controló de pecho dentro del área, aguantó la marca y sacó una volea certera que se transformó en el 2 a 0. El delantero mostró jerarquía y precisión en ambas definiciones.

Con esa ventaja, el Lobo manejó los tiempos del primer tiempo y se fue al entretiempo con tranquilidad, apoyado en la solidez defensiva y la contundencia en ataque.

El descuento de Midland y el cierre del partido

En el complemento, Midland salió con otra actitud y buscó el descuento desde el inicio. Gimnasia cedió metros y apostó a controlar el trámite sin desordenarse. El gol visitante llegó por intermedio de Juan Cruz Vega, que aprovechó una de las aproximaciones para marcar el 2 a 1 y poner suspenso en el tramo final del encuentro.

A pesar de la presión de la visita, el equipo jujeño sostuvo la ventaja con orden y cerró el partido sin sobresaltos, asegurando los tres puntos en casa.