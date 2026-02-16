lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 14:34
Fútbol argentino.

Se conocieron los cuatro equipos que lograron subir al Federal A

Escobar F.C., Tucumán Central, Fundación Amigos por el Deporte y Defensores de Puerto Vilelas se ganaron el lugar en la próxima edición del torneo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ferro de General Pico vs. Escobar, y General Paz Juniors vs. Tucumán Central.

Este domingo se cerró el Torneo Regional Federal Amateur con la determinación de los cuatro equipos que jugarán en el Federal A 2026. Tras intensas etapas regionales, ocho equipos del interior lograron mantenerse en competencia, pero Escobar F.C., Tucumán Central, Fundación Amigos por el Deporte y Defensores de Puerto Vilelas lograron concretar el ansiado objetivo.

La posibilidad de ascender se resolvió en una jornada decisiva llena de tensión y emociones. Los equipos que animaron esta fase del torneo fueron Ferro Carril Oeste (General Pico), Escobar F.C., General Paz Juniors, Tucumán Central, Fundación Amigos por el Deporte, La Amistad, Defensores de Vilelas y Juventud Unida.

Escobar F.C., Tucumán Central, Fundación Amigos por el Deporte y Defensores de Puerto Vilelas consiguieron el ascenso.

Cada enfrentamiento contó con un dispositivo especial planificado por el Consejo Federal y la AFA, asegurando una coordinación completa y logística organizada en cada escenario de juego.

Resultados de las finales del Torneo Regional Amateur

  • Ferro Carril Oeste (General Pico) 0 vs. 1 Escobar F.C.
  • General Paz Juniors (Córdoba) 1 (2) vs. 1 (3) Tucumán Central
  • Fundación Amigos por el Deporte (Russell) 3 vs. 2 La Amistad (Cipolletti)
  • Defensores (Puerto Vilelas) (7) vs. (6) Juventud Unida (Gualeguaychú)
Los cuatro equipos que ascendieron al Federal A.

Escobar F.C.

Fundado en 2013 en Ingeniero Maschwitz, protagonizó un recorrido extraordinario. En apenas diez años, ascendió desde la Liga Escobarense hasta alcanzar la competencia del Federal A, consolidándose como uno de los equipos más prometedores de la región.

Los cuatro equipos que ascendieron al Federal A.

Tucumán Central

El conjunto de Villa Alem atraviesa un momento brillante. Establecido en 1921, recientemente se coronó campeón de la Liga Tucumana y ahora competirá en el Federal A. Su principal fortaleza radica en el trabajo colectivo y la solidez de todo el equipo.

Este domingo, el Torneo Regional Federal Amateur definió a los cuatro equipos que competirán en el Federal A en 2026.

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP)

Símbolo del avance del fútbol mendocino en los últimos años, el club fue creado en 2012 por Sebastián Torrico. Tras superar a Estudiantes de San Luis en la fase anterior, mantiene un proyecto ambicioso y el ascenso representa el logro más significativo de su joven historia.

Ocho equipos del interior quedaron en pie tras superar las exigentes fases regionales.

Defensores de Vilelas

Procedente de Puerto Vilelas, se consagró campeón del Torneo Federativo chaqueño en 2022 y se quedó con la Región Litoral Norte. Fundado en 1952, el Verde alcanzó el ascenso y apunta a fortalecer su presencia y consolidación en el ámbito nacional.

Cada llave tuvo un operativo especial coordinado por el Consejo Federal y la AFA, con organización integral en cada sede.

¿Qué es el Torneo Regional Federal Amateur?

El Torneo Regional Federal Amateur se presenta como la competencia más representativa de todo el país dentro del fútbol argentino, reuniendo en esta edición a 332 equipos provenientes de todas las provincias.

Nacido tras la unificación de los antiguos torneos Federal B y Federal C, funciona como la puerta de acceso al Federal A dentro del organigrama de la AFA. En él participan desde clubes de ligas locales hasta instituciones con trayectoria en categorías superiores, así como iniciativas futbolísticas emergentes que buscan consolidarse.

Los cuatro equipos que ascendieron al Federal A.

El torneo distribuye a los equipos en ocho zonas geográficas con el objetivo de minimizar los desplazamientos y plantea primero una etapa de grupos, que luego da paso a enfrentamientos directos de eliminación. Los clubes que se imponen en cada región acceden a las rondas decisivas, donde se definen los ascensos.

Esta competencia funciona como una plataforma estratégica para que los futbolistas del interior se exhiban y, al mismo tiempo, impulsa el crecimiento y la consolidación de las instituciones participantes.

