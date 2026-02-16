lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 08:07
Salud.

Alerta sanitaria por lepra: síntomas y cuidados tras nuevos casos en Orán

Salta confirmó dos nuevos casos de lepra en Orán, por lo que el infectólogo Gustavo Echenique explicó síntomas, contagio y por qué no está erradicada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta sanitaria por lepra en el norte: explican síntomas y cuidados tras nuevos casos en Orán

Alerta sanitaria por lepra en el norte: explican síntomas y cuidados tras nuevos casos en Orán

Salta confirmó dos casos de lepra en el departamento Orán, según el reporte epidemiológico oficial correspondiente a la semana 4 (25 al 31 de enero). La información aparece dentro del apartado de afecciones dermatológicas bajo vigilancia sanitaria.

A partir de estos diagnósticos, el médico infectólogo Gustavo Echenique explicó que la lepra sigue presente y que todavía genera confusión: “mucha gente cree que es una enfermedad totalmente erradicada, y no es así”. La definió como una enfermedad infectocontagiosa y recordó que se conoce desde la antigüedad.

“Mucha gente cree que la lepra es una enfermedad totalmente erradicada, y no es así”. “Mucha gente cree que la lepra es una enfermedad totalmente erradicada, y no es así”.

Embed - Dr. GUSTAVO ECHENIQUE - LEPRA

Qué es la lepra y cómo se contagia

Echenique detalló que la causa una bacteria llamada Mycobacterium leprae y que el contagio se da de forma similar a otras infecciones respiratorias: “se contagia… a través del flujo o gotículas de una persona que está infectada”. Desde organismos sanitarios remarcan que no es altamente infecciosa y que suele requerir contacto cercano y frecuente con personas sin tratamiento.

Síntomas a tener en cuenta y por qué se detecta tarde

El infectólogo advirtió que produce señales muy características: “lesiones blanquecinas en la piel” que se destacan por “falta de sensibilidad” en esas zonas. También señaló que, si avanza, puede afectar otros órganos, incluso la vista. Un punto clave es que tiene incubación larga: “3, 5 años… hasta 20 años”, por eso muchas veces no se relaciona el inicio de síntomas con el momento del contagio.

Echenique agregó otro dato importante: la mayoría no enferma aun si se expone. “El 95% de las personas que están expuestas… no desarrollan la enfermedad”, explicó, y lo vinculó al estado del sistema inmune y a situaciones de inmunosupresión.

Tratamiento, cuidados y qué hacer ante sospecha

La lepra tiene cura: la OMS indica un tratamiento con combinación de antibióticos (politerapia) que elimina el germen. Con diagnóstico temprano, se evitan complicaciones y se corta la transmisión al iniciar la terapia.

En cuanto a la magnitud, Echenique ubicó el tema en números: en el mundo se registran 200 a 300 mil casos por año; en América, Brasil concentra la mayor carga con 20 a 25 mil anuales; y en Argentina se notifican en promedio 300 a 350 casos por año.

Ante manchas claras en la piel con pérdida de sensibilidad, adormecimiento, hormigueos persistentes o lesiones que no mejoran, la recomendación sanitaria es consultar en un centro de salud para evaluación y diagnóstico. Los casos detectados en Orán quedan bajo vigilancia epidemiológica provincial.

