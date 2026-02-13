Salta: detectan dos casos de lepra en Orán

El Ministerio de Salud Pública difundió el reporte epidemiológico de la semana 4 —del 25 al 31 de enero —, elaborado con información de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre enfermedades monitoreadas en el territorio. Dentro del ítem de afecciones dermatológicas bajo vigilancia , se registraron en Orán dos diagnósticos de lepra.

Se trata de los primeros verificados en lo que transcurre del año . Es una patología infecciosa de evolución prolongada , provocada por la bacteria Mycobacterium leprae , que compromete sobre todo la piel y los nervios periféricos , y en ciertos casos también las mucosas y algunos órganos internos .

Entre las manifestaciones más habituales aparecen lesiones en la piel que se mantienen en el tiempo y que reducen la percepción frente a estímulos térmicos o dolorosos , además de cosquilleo en extremidades y entumecimiento en diversas partes del organismo. Cuando la detección se produce de manera tardía , pueden surgir sangrados nasales , llagas y alteraciones físicas .

El contagio ocurre, sobre todo, tras un contacto cercano y sostenido , mayormente a través de las vías respiratorias y, en menor proporción, mediante heridas cutáneas .

El tiempo de incubación suele situarse entre los tres y cinco años, aunque en algunos casos puede llegar hasta una década. Desde el área de Salud aconsejaron realizar chequeos clínicos a quienes hayan mantenido un vínculo estrecho y prolongado con pacientes que no estén en tratamiento.

Respecto a otras infecciones incluidas dentro de las EDIS, durante la última semana no se informaron diagnósticos de leishmaniasis cutánea ni mucocutánea en humanos, si bien esta última acumula un caso en lo que va del año. Asimismo, no se registraron episodios de leishmaniasis visceral humana ni de micosis profundas.

Panorama actual de virus respiratorios en la provincia

En cuanto a los virus respiratorios, se contabilizaron 152 cuadros compatibles con influenza (949 en total en el año), 81 episodios de bronquiolitis en menores de dos años (322 acumulados) y 78 diagnósticos de neumonía, que elevan el registro anual a 313. No se detectaron nuevos contagios de COVID-19, por lo que la cifra acumulada permanece en tres.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, detalló que en Salta están en circulación influenza A, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus y rinovirus. También precisó que 67 personas requirieron internación durante la última semana y que no hubo fallecimientos asociados a enfermedades respiratorias.

En materia de zoonosis, no se registraron episodios de araneismo en la última semana, manteniéndose el total anual en tres. En cambio, se informaron 21 accidentes por picaduras de alacranes (87 en lo que va del año), 19 ataques de perros clasificados como potencialmente transmisores de rabia (77 acumulados) y un nuevo cuadro de ofidismo por yarará, que eleva a nueve el total.

Por otra parte, no se detectaron nuevos diagnósticos de brucelosis, leishmaniasis visceral canina, hidatidosis, psitacosis, leptospirosis ni rabia en animales. Sin embargo, se confirmó un caso de hantavirus, con lo que el número anual asciende a cinco.

En cuanto a patologías prevenibles mediante vacunación, no se notificaron episodios de coqueluche, paperas, sarampión, difteria ni poliomielitis. Sí se validaron tres nuevos diagnósticos de varicela —15 en total durante el año— y dos de meningoencefalitis, que alcanzan un acumulado de nueve. Además, no hubo confirmaciones de cuadros febriles con erupción cutánea.

Respecto a las hepatitis de origen viral, durante la semana en análisis se detectó un caso, lo que eleva a cuatro los positivos en lo que va del año, todos con confirmación de laboratorio: uno en Capital, otro en Cafayate y dos en San Martín. En la actualidad, hay dos situaciones bajo evaluación y nueve ya fueron descartadas.

En lo que refiere a enfermedades transmitidas por vectores, no se validaron contagios de dengue desde que comenzó la vigilancia del Síndrome Febril Agudo Inespecífico correspondiente al período 2025-2026. Hasta el momento, se informaron 120 cuadros sospechosos: 104 ya fueron desestimados y 16 permanecen bajo investigación.

Tampoco se detectaron nuevos diagnósticos de chikungunya —que mantiene un total de seis—, mientras que hay dos posibles casos en evaluación. En relación al virus del zika, tres notificaciones fueron finalmente descartadas tras los análisis de laboratorio.

Por último, en el apartado de patologías de origen alimentario se informó un nuevo diagnóstico de salmonelosis durante la semana, lo que eleva a siete el total anual. No se detectaron episodios de botulismo ni de síndrome urémico hemolítico, mientras que el botulismo infantil mantiene un caso acumulado. Además, en la semana epidemiológica 4 se contabilizaron 1357 episodios de diarrea aguda, sumando 4295 en lo que va del año.