La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una declaración histórica destinada a combatir las enfermedades no transmisibles y los desafíos de la salud mental . La medida contó con un respaldo abrumador : 175 votos a favor , frente a solo dos en contra — Estados Unidos y Argentina — mientras que Paraguay optó por abstenerse.

“Con el rechazo de los Estados Unidos y la Argentina , el resto de líderes mundiales adoptan una declaración histórica sobre salud ”, destacó el portal ONU Noticias . Es el primer texto que aborda de manera integral estas cuestiones y se reconoce como la base inicial para cumplir las metas internacionales hasta el año 2030 .

“Reafirmamos firmemente nuestro compromiso de reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030 , mediante la prevención y el control de estas enfermedades y la promoción de la salud mental y el bienestar ”, argumenta la declaración.

Según ONU Noticias , “ Estados Unidos observó su desacuerdo con el resto del mundo porque la declaración reconoce cuestiones fundamentales como el derecho a la salud sexual y reproductiva o la necesidad de adoptar una perspectiva que aborde que las mujeres soporten la carga de las enfermedades no transmisibles por duplicado debido a su papel como cuidadoras . Argentina también votó en contra”, indicó.

Las dolencias no contagiosas provocan más de 18 millones de defunciones prematuras cada año a nivel global y también afectan el bienestar psicológico. Estos trastornos se relacionan con hábitos como alimentación desequilibrada, consumo de tabaco y alcohol, exposición a contaminantes o un estilo de vida sedentario.

“Salud global: consenso casi unánime en ONU con dos excepciones. En una votación histórica en la ONU, 175 países aprobaron una declaración clave sobre enfermedades no transmisibles y salud mental. Solo votaron en contra Estados Unidos y la Argentina”, dijo el exembajador argentino en Washington, Jorge Arguello, en X.

Metas clave para 2030: reducción de riesgos y acceso a servicios esenciales

El informe estableció tres metas prioritarias para acelerar avances hacia 2030: reducir en 150 millones el número de fumadores, garantizar el control de la hipertensión a 150 millones de personas adicionales y ampliar el acceso a servicios de salud mental a otras 150 millones de personas.

Además, se plantea que al menos el 80% de los países implementen políticas, leyes y medidas fiscales que permitan cumplir estos objetivos.

De manera complementaria, se busca que un porcentaje similar de centros de Atención Primaria disponga de los medicamentos esenciales y las tecnologías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La adopción de estas ambiciosas metas para controlar las enfermedades no transmisibles y promover la salud mental demuestra el compromiso de los Estados miembros de proteger la salud de sus ciudadanos. Juntos, podemos cambiar la trayectoria de las enfermedades no transmisibles y la salud mental, y brindar salud, bienestar y oportunidades para todos”, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.