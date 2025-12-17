Estados Unidos y Argentina votan en contra de una declaración sobre enfermedades no transmisibles en la ONU

Las enfermedades no transmisibles causan 18 millones de muertes prematuras anuales.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una declaración histórica destinada a combatir las enfermedades no transmisibles y los desafíos de la salud mental. La medida contó con un respaldo abrumador: 175 votos a favor, frente a solo dos en contra —Estados Unidos y Argentina — mientras que Paraguay optó por abstenerse.
“Con el rechazo de los Estados Unidos y la Argentina, el resto de líderes mundiales adoptan una declaración histórica sobre salud”, destacó el portal ONU Noticias. Es el primer texto que aborda de manera integral estas cuestiones y se reconoce como la base inicial para cumplir las metas internacionales hasta el año 2030.
Compromiso frente a las enfermedades no transmisibles y la salud mental
“Reafirmamos firmemente nuestro compromiso de reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para 2030, mediante la prevención y el control de estas enfermedades y la promoción de la salud mental y el bienestar”, argumenta la declaración.
Según ONU Noticias, “Estados Unidos observó su desacuerdo con el resto del mundo porque la declaración reconoce cuestiones fundamentales como el derecho a la salud sexual y reproductiva o la necesidad de adoptar una perspectiva que aborde que las mujeres soporten la carga de las enfermedades no transmisibles por duplicado debido a su papel como cuidadoras. Argentina también votó en contra”, indicó.
Las dolencias no contagiosas provocan más de 18 millones de defunciones prematuras cada año a nivel global y también afectan el bienestar psicológico. Estos trastornos se relacionan con hábitos como alimentación desequilibrada, consumo de tabaco y alcohol, exposición a contaminantes o un estilo de vida sedentario.
“Salud global: consenso casi unánime en ONU con dos excepciones. En una votación histórica en la ONU, 175 países aprobaron una declaración clave sobre enfermedades no transmisibles y salud mental. Solo votaron en contra Estados Unidos y la Argentina”, dijo el exembajador argentino en Washington, Jorge Arguello, en X.
Metas clave para 2030: reducción de riesgos y acceso a servicios esenciales
El informe estableció tres metas prioritarias para acelerar avances hacia 2030: reducir en 150 millones el número de fumadores, garantizar el control de la hipertensión a 150 millones de personas adicionales y ampliar el acceso a servicios de salud mental a otras 150 millones de personas.
Además, se plantea que al menos el 80% de los países implementen políticas, leyes y medidas fiscales que permitan cumplir estos objetivos.
De manera complementaria, se busca que un porcentaje similar de centros de Atención Primaria disponga de los medicamentos esenciales y las tecnologías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“La adopción de estas ambiciosas metas para controlar las enfermedades no transmisibles y promover la salud mental demuestra el compromiso de los Estados miembros de proteger la salud de sus ciudadanos. Juntos, podemos cambiar la trayectoria de las enfermedades no transmisibles y la salud mental, y brindar salud, bienestar y oportunidades para todos”, aseguró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.