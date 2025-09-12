La ONU aprobó la "solución de los dos Estados" para Palestina e Israel: Argentina votó en contra

Cumbe de la ONU.

La Asamblea General de la ONU aprobó con 142 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones la llamada “Declaración de Nueva York”, una resolución que impulsa reavivar la solución de dos Estados como vía para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.

Entre sus puntos centrales, el texto condena los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, exige la liberación de los rehenes y propone que la Franja de Gaza quede bajo el control de la Autoridad Palestina.

En la votación, además de Argentina, otros países como Israel, Estados Unidos y Hungría se pronunciaron en contra.

Israel critica la votación El gobierno israelí calificó de “vergonzosa” la resolución aprobada por la Asamblea General, al considerar que refuerza la posición de Hamas y prolonga la guerra en Gaza. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, afirmó en la red social X que Israel “rechaza categóricamente” la declaración y acusó a la Asamblea de haberse convertido en “un circo político desconectado de la realidad”.

image Cumbre de la ONU. Según Marmorstein, “el texto ignora el simple hecho de que Hamas es el único responsable de la continuación de la guerra, al negarse a devolver a los rehenes y a desarmarse”. En esa línea, advirtió que la resolución “no promueve la paz, sino que alienta a Hamas a seguir combatiendo”. Israel agradeció a los países que votaron en contra o se abstuvieron de apoyar la “desgraciada decisión” de la Asamblea. La ONU se prepara para una cumbre decisiva La votación se produce en vísperas de una cumbre de la ONU que se celebrará el 22 de septiembre en Nueva York, copresidida por Riad y París. En esa ocasión, el presidente francés Emmanuel Macron se ha comprometido a reconocer formalmente al Estado palestino. “Otro futuro es posible. Dos pueblos, dos Estados (...) viviendo juntos en paz y seguridad”, resaltó.

