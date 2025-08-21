jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 17:58
Turismo.

Ni Chaco, ni Salta: hace unas escapadas a este pueblo que resistió al tiempo y lo premió la ONU

Aunque actualmente es más sencillo acceder al lugar, la localidad mantiene su sabor tradicional y su esencia genuina. Conocelo en detalle y agendalo.

El pueblo se encuentra en el departamento Valle Grande, en las montañas de los Andes.

El pueblo se encuentra en el departamento Valle Grande, en las montañas de los Andes.

En el norte argentino existe un pueblo que durante mucho tiempo permaneció aislado del resto del país, accesible únicamente a caballo o tras largas caminatas por senderos montañosos. Hoy, esa particularidad le valió el reconocimiento de la ONU como uno de los destinos rurales más destacados a nivel mundial. Agendalo para tus escapadas.

Ubicado en la provincia de Jujuy, Caspalá es un pueblo que logró mantenerse al margen del desarrollo urbano. Según la Organización Mundial del Turismo, conserva intacta su identidad cultural y su entorno natural, recibiendo a los turistas con cordialidad y sin alterar su tradicional forma de vida.

El pueblo se encuentra en el departamento Valle Grande, en las montañas de los Andes.

Caspalá, uno los mejores destinos según la ONU para hacer unas escapadas

Hasta antes de 2008, alcanzar Caspalá requería transitar por senderos de tierra durante varias horas, ya sea a pie o con animales de carga. No existían vehículos, rutas pavimentadas ni accesos directos.

Esa lejanía física respecto al resto del país permitió que el pueblo preservara sus paisajes originales, su arquitectura de adobe, los huertos familiares y las tradiciones ancestrales.

En Caspalá no hay tiendas comerciales ni centros turísticos grandes, solo pequeñas actividades locales.

Con la inauguración de la Ruta Provincial 73, se facilitó la conexión con Humahuaca, pero Caspalá no perdió su identidad. Los visitantes aún encuentran montañas circundantes, calles empedradas, casas sin alteraciones y una comunidad que vive su rutina diaria de manera auténtica, sin artificios ni espectáculo.

El premio concedido por la ONU resaltó especialmente la autenticidad del lugar. Caspalá no fue destacado por la afluencia de visitantes ni por su infraestructura, sino por simbolizar una forma de vida mantenida con dedicación, en sintonía con el entorno natural y respetuosa de su historia.

Caspalá se encuentra a 10 kilómetros al oeste de Santa Ana.

¿Qué implica el reconocimiento de la ONU a Caspalá?

Esta distinción forma parte de una iniciativa global que busca poner en valor a comunidades que preservan su identidad cultural y fomentan un turismo consciente y sostenible.

No existen hoteles ni centros comerciales en el lugar. Cada hogar familiar abre sus puertas a los visitantes, ofreciendo un acercamiento genuino y cotidiano, sin artificios, fundamentado en el respeto por su historia y su comunidad. Este reconocimiento no alteró la esencia del pueblo, pero sí potenció su importancia a nivel internacional.

Caspalá está situado en el departamento de Valle Grande, a una altura de 3040 metros sobre el nivel del mar. Su relieve es montañoso y se encuentra a 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

En esta ocasión, la distinción destacó que la comunidad mantiene costumbres ancestrales, promueve la producción local y cuida su patrimonio, todo ello sin depender del turismo masivo.

