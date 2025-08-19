Ni Salta, ni Chaco: tus escapadas deben ser a este pueblo repleto de actividades para hacer

Cuando se trata de planear unas escapadas dentro del país, Argentina ofrece múltiples alternativas , con diversidad de paisajes, climas y experiencias . Entre los destinos más solicitados se encuentra Tilcara , un atractivo pueblo en el norte, en la provincia de Jujuy , que combina historia y atractivo turístico .

Conocido por su relevancia arqueológica gracias a los restos de antiguos asentamientos indígenas que aún se conservan, Tilcara se consolidó durante años como uno de los puntos más visitados del país.

El pueblo ofrece una amplia gama de actividades , que incluyen museos, ferias, peñas folclóricas y otras propuestas culturales . El diseño del pueblo y varios de sus inmuebles conservan la impronta de la época colonial . Al igual que el resto de la Quebrada de Humahuaca , la zona estuvo habitada por comunidades indígenas desde tiempos anteriores a la llegada de los incas .

Con la expansión del Imperio Inca , el territorio que hoy ocupa Tilcara formó parte del Collasuyo , la región sureña del dominio incaico . Medio siglo después de aquel asentamiento incaico , arribaron los conquistadores españoles .

El pueblo encantador para realizar turismo para los amantes del norte argentino.

Dónde queda Tilcara, Jujuy

Tilcara, situada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, se encuentra a 2465 metros sobre el nivel del mar. Se ubica a 85 km de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, y a 202 km de la ciudad de Salta.

Tilcara, una gran opción en el corazón del norte.

Escapadas: Qué hacer en Tilcara, Jujuy

Como uno de los principales destinos turísticos del norte argentino, Tilcara ofrece una amplia variedad de actividades y opciones para los visitantes:

Feria artesanal , en la plaza principal Manuel Álvarez Prado

, en la plaza principal Iglesia Nuestra Señora del Rosario

Museos : Museo Arqueológico “Eduardo Casanova” , Museo de Pinturas "José Antonio Terry" y el Museo de Bellas Artes “Hugo Irureta” , entre otros

: , y el , entre otros Noches de peñas con música folclórica en vivo

con música Pucará de Tilcara: es el yacimiento arqueológico más importante de Argentina

Qué hacer en Tilcara.

Jardín botánico de altura : tiene una amplia colección de plantas que crecen a las alturas de los cerros y La Puna

: tiene una que crecen a las Garganta del Diablo : formación geológica de imponente belleza , conocida por sus altos y estrechos cañadones con cascadas y bonitos paisajes

: de , conocida por sus con y Pucará de Juella : yacimiento arqueológico donde se aprecian las ruinas de los antiguos pueblos y los hermosos paisajes de la zona

: donde se aprecian las y los Celebraciones tilcareñas, tales como "Enero Tilcareño", el carnaval, y el Culto a la Pachamama (agosto)

Cómo llegar a Tilcara, Jujuy

Tilcara se ubica junto a la Ruta Nacional 9 y al Río Grande, lo que facilita su acceso en vehículo particular. También es posible llegar en micros, colectivos urbanos o remises desde San Salvador de Jujuy, y existe un servicio de transporte que conecta los distintos pueblos de la quebrada.

Para quienes viajan desde Buenos Aires, el trayecto en auto dura aproximadamente 17 horas. Alternativamente, se puede volar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, situado a 33 km al sureste del centro de San Salvador de Jujuy, o bien optar por un viaje en micro de larga distancia.