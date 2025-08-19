martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 17:04
Turismo.

Ni Salta, ni Chaco: tus escapadas deben ser a este pueblo repleto de actividades para hacer

Gracias a su historia, sus impresionantes escenarios naturales, los sitios arqueológicos y la amplia gama de experiencias disponibles lo hacen una opción única.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Tilcara, una gran opción en el corazón del norte.

Tilcara, una gran opción en el corazón del norte.

Cuando se trata de planear unas escapadas dentro del país, Argentina ofrece múltiples alternativas, con diversidad de paisajes, climas y experiencias. Entre los destinos más solicitados se encuentra Tilcara, un atractivo pueblo en el norte, en la provincia de Jujuy, que combina historia y atractivo turístico.

Lee además
Explorar los principales destinos de senderismo del Norte atrae a quienes buscan aventuras al aire libre.
Turismo.

Ni Chaco, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y disfruta de unas caminatas únicas
El pueblo del norte que tiñe el suelo de rojo por sus pimientos.
Turismo.

Ni Chaco, ni Jujuy: hace unas escapadas a este pueblo que sorprende con su suelo rojo

Conocido por su relevancia arqueológica gracias a los restos de antiguos asentamientos indígenas que aún se conservan, Tilcara se consolidó durante años como uno de los puntos más visitados del país.

Pucará de Tilcara, el yacimiento arqueológico más grande del país.

El pueblo ofrece una amplia gama de actividades, que incluyen museos, ferias, peñas folclóricas y otras propuestas culturales. El diseño del pueblo y varios de sus inmuebles conservan la impronta de la época colonial. Al igual que el resto de la Quebrada de Humahuaca, la zona estuvo habitada por comunidades indígenas desde tiempos anteriores a la llegada de los incas.

Con la expansión del Imperio Inca, el territorio que hoy ocupa Tilcara formó parte del Collasuyo, la región sureña del dominio incaico. Medio siglo después de aquel asentamiento incaico, arribaron los conquistadores españoles.

El pueblo encantador para realizar turismo para los amantes del norte argentino.

Dónde queda Tilcara, Jujuy

Tilcara, situada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, se encuentra a 2465 metros sobre el nivel del mar. Se ubica a 85 km de San Salvador de Jujuy, la capital provincial, y a 202 km de la ciudad de Salta.

Tilcara, una gran opción en el corazón del norte.

Escapadas: Qué hacer en Tilcara, Jujuy

Como uno de los principales destinos turísticos del norte argentino, Tilcara ofrece una amplia variedad de actividades y opciones para los visitantes:

  • Feria artesanal, en la plaza principal Manuel Álvarez Prado
  • Iglesia Nuestra Señora del Rosario
  • Museos: Museo Arqueológico “Eduardo Casanova”, Museo de Pinturas "José Antonio Terry" y el Museo de Bellas Artes “Hugo Irureta”, entre otros
  • Noches de peñas con música folclórica en vivo
  • Pucará de Tilcara: es el yacimiento arqueológico más importante de Argentina
Qué hacer en Tilcara.
  • Jardín botánico de altura: tiene una amplia colección de plantas que crecen a las alturas de los cerros y La Puna
  • Garganta del Diablo: formación geológica de imponente belleza, conocida por sus altos y estrechos cañadones con cascadas y bonitos paisajes
  • Pucará de Juella: yacimiento arqueológico donde se aprecian las ruinas de los antiguos pueblos y los hermosos paisajes de la zona
  • Celebraciones tilcareñas, tales como "Enero Tilcareño", el carnaval, y el Culto a la Pachamama (agosto)
Embed

Cómo llegar a Tilcara, Jujuy

Tilcara se ubica junto a la Ruta Nacional 9 y al Río Grande, lo que facilita su acceso en vehículo particular. También es posible llegar en micros, colectivos urbanos o remises desde San Salvador de Jujuy, y existe un servicio de transporte que conecta los distintos pueblos de la quebrada.

Para quienes viajan desde Buenos Aires, el trayecto en auto dura aproximadamente 17 horas. Alternativamente, se puede volar desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, situado a 33 km al sureste del centro de San Salvador de Jujuy, o bien optar por un viaje en micro de larga distancia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ni Chaco, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y disfruta de unas caminatas únicas

Ni Chaco, ni Jujuy: hace unas escapadas a este pueblo que sorprende con su suelo rojo

Ni jujuy, ni Tucumán: hace unas escapadas a este increíble pueblo ubicado entre cerros

El maravilloso paraíso de Jujuy donde nacen las nubes

Ni Jujuy, ni Mendoza: hace unas escapadas al norte y visita estas mini cataratas únicas

Lo que se lee ahora
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Atención.

Jujuy bajo doble alerta: el SMN pronostica intensas ráfagas de viento y peligro de incendios

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Candados en el puente Gorriti. video
Amor.

¿El puente del amor en Jujuy? Los candados con iniciales que generan intriga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel