El maravilloso paraíso de Jujuy donde nacen las nubes

Entre praderas, montañas y cielos infinitos, el camino hacia Alto Calilegua permite a los visitantes sumergirse en la riqueza natural y cultural de Jujuy . Durante la travesía, es posible observar aves, conocer puestos de lugareños y finalmente contemplar panoramas que son un privilegio exclusivo de las alturas.

En el recorrido se puede observar una gran variedad de aves que habitan la región. Entre ellas, con algo de suerte, se puede contemplar al Cóndor Andino , el majestuoso rey de los cielos, que sobrevuela silencioso las praderas y brinda un espectáculo único para los visitantes.

El sendero permite un contacto cercano con la fauna local y los sonidos de la naturaleza acompañan cada paso, convirtiendo la caminata en una experiencia inolvidable. Además de los cóndores, se pueden avistar otras especies que completan un paisaje vibrante y lleno de vida.

La diversidad de aves y la posibilidad de apreciarlas en su hábitat natural hacen del trayecto un atractivo imperdible para quienes aman la observación de fauna.

Alto Calilegua Alto Calilegua (Foto: José Luis Rodríguez)

Encuentros con la vida local

A medida que se avanza por el sendero, es común divisar puestos de lugareños que llevan sus rebaños a pastar en verano. Estas escenas muestran la vida tradicional en altura y permiten a los visitantes conocer cómo se adaptan los pobladores a las condiciones del entorno.

Los puestos aparecen dispersos a lo largo del camino, ofreciendo la oportunidad de interactuar con la cultura local y observar de cerca sus costumbres y prácticas. Cada encuentro suma valor a la experiencia, conectando a los turistas con la comunidad y el paisaje.

El contraste entre la exigencia del recorrido y la serenidad de los puestos refleja la riqueza cultural y natural del Alto Calilegua. Cada mirada hacia los campos y animales genera postales que permanecen en la memoria.

Alto Calilegua 8

Llegada al Alto Calilegua

Tras varias horas de caminata, se llega finalmente a Alto Calilegua, un paraje de ensueño reservado para aventureros. Desde allí, los visitantes pueden contemplar vistas panorámicas que muestran la magnitud de las tierras altas y la belleza de los paisajes que se extienden hasta donde alcanza la vista.

El lugar invita a detenerse, respirar aire puro y disfrutar de la calma de las alturas. La recompensa por el esfuerzo físico se refleja en la majestuosidad de los escenarios naturales, combinando praderas, montañas y cielos infinitos.

Solo quienes se aventuran por estos senderos pueden vivir plenamente esta experiencia única, donde la naturaleza se presenta en todo su esplendor y cada momento se convierte en un recuerdo imborrable.