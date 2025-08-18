lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:53
Escapadas.

El maravilloso pueblo del norte ideal para las vacaciones de Invierno

Gracias a su entorno natural inigualable y a una amplia oferta, este pueblo del norte gana protagonismo. ¿De cuál se trata?

La Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, va ganando protagonismo.

Aunque el turismo en Argentina generalmente se concentra más en la región sur, hay un pueblo que busca posicionarse como la nueva estrella que capte la atención de los visitantes en el país. Con un entorno natural excepcional y múltiples opciones para los turistas, la Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, es una opción ideal para tus escapadas.

Este poblado, situado en el corazón de la provincia, brinda una vivencia diferente para quienes lo eligen como lugar de descanso o para disfrutar de variadas actividades. Sus atractivos no se limitan solo al entorno natural, sino que también se destacan las manifestaciones culturales propias de la zona, que se promocionan activamente.

La Colonia Carlos Pellegrini de Corrientes toma cada vez más relevancia.

Dónde es Colonia Carlos Pellegrini

La Colonia Carlos Pellegrini está situada junto a las aguas de la Laguna Iberá, aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Es importante resaltar que forma parte de la Reserva Natural Provincial del Iberá, lo que la transforma en un destino privilegiado para los amantes de la observación de fauna en su hábitat natural.

Qué se puede hacer en Colonia Carlos Pellegrini

La oferta turística incluye una amplia gama de opciones. Entre ellas, destacan los recorridos en bote durante el amanecer o el atardecer, momentos ideales para avistar carpinchos, yacarés y ciervos en su entorno natural. Además, esta zona es reconocida como uno de los mejores sitios de Argentina para la observación de aves, donde se estima la presencia de alrededor de 350 especies, incluyendo aquellas que son activas durante la noche.

Para el turismo hay una gran variedad de actividades.

Al llegar a la localidad, es posible apreciar construcciones típicas con técnicas tradicionales que emplean barro y adobe. Los visitantes disponen de diversas alternativas de alojamiento, que van desde estancias rurales y cabañas hasta posadas y espacios para acampar, todas diseñadas para ofrecer una experiencia auténtica que permita una conexión profunda con el entorno natural del lugar.

Ya en el pueblo, se puede observar arquitectura con estructuras tradicionales hechas de barro y adobe.

Cómo ir hasta Colonia Carlos Pellegrini

Para acceder a la Colonia Carlos Pellegrini, la vía más comúnmente empleada por quienes transitan por Corrientes es la Ruta Provincial 40 que parte desde Mercedes.

Es importante señalar que este trayecto presenta ciertas dificultades, debido a que alrededor de 80 kilómetros están cubiertos por caminos de ripio y tierra arcillosa, lo que obliga a los conductores a disminuir notablemente la velocidad para transitar con seguridad.

