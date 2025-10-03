Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

La autopsia de Lara Gutiérrez, asesinada en el triple crimen narco de Florencio Varela , determinó que la joven murió a causa de un shock hipovolémico . Según el informe realizado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Conurbano Sur , en Temperley, la víctima tenía tres cortes de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

Justicia. Triple crimen narco: uno por uno, estos son los 9 detenidos del caso

El documento concluye que la muerte se produjo por un shock hipovolémico derivado de la sección de la arteria carótida primitiva derecha .

La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada en el triple crimen de Florencio Varela, reveló que la víctima sufrió un shock hipovolémico.

Se destaca que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición y se encontraron diversos objetos: una mordaza de cinta plástica en boca y cuello, una cinta plástica atada a ambas rodillas, un cordón en los tobillos, un cuchillo de cocina con filo serrado y mango negro de plástico , y fragmentos de vidrio verde .

Asimismo, algunas zonas del cuerpo presentan livideces generalizadas, dorsales, tenues y fijas, y no se detectó presencia de fauna cadavérica.

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.

"Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el escrito.

Mensajes de WhatsApp revelan la situación del prófugo

Otro hecho que salió a la luz fue la difusión de un mensaje de WhatsApp que Pequeño J envió a una de sus parejas mientras ya se encontraba huyendo de la justicia.

La tuvieron maniatada y silenciada.

En el audio decía: “Sí, mi amor, pero escúchame. Espérame que arregle este problema, porque yo la verdad ando corrido, no ando ni en mi casa; ando en lugares lejos, y es feo porque me tengo que dejar humillar. Yo nunca me he dejado humillar por nadie. Llega el tombo, pum; llegan los tíos, me cobran, pa, pa, pum, me quitan mi plata, y se van..”.

Ella le proponía verse, y él respondió: “No quiero que tú veas lo que pasó. ¿Entiendes? Yo te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te tengo que traer a ti en guerra. No te quiero ver estresada ni triste, ¿viste?”.