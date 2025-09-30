martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 19:55
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Matías Ozorio, uno de los sospechosos por el triple crimen narco de Florencia Varela, fue detenido en Perú.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, quien estaba prófugo sospechado del triple crimen narco, fue detenido en Perú este martes, según confirmó Patricia Bullrich en su cuenta de X, en el marco de la investigación del caso.

"El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen", posteó la ministra de Seguridad.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez de 15 años, Brenda del Castillo de 20 y Morena Verdi también de 20 años, fueron hallados en la madrugada del 24 de septiembre en una casa de Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas, y de haber sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Todos los detenidos

Todos apuntan al presunto autor intelectual, el narco “Pequeño J” quien sigue prófugo. Por el crimen hay siete detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27).

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro en Villazón, Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, arrestada por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

El triple crimen narco

Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas. La justicia investiga si hay otras personas involucradas en el hecho.

