Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J” , quien estaba prófugo sospechado del triple crimen narco , fue detenido en Perú este martes, según confirmó Patricia Bullrich en su cuenta de X, en el marco de la investigación del caso.

Justicia. Triple crimen narco: detuvieron a la sobrina del prófugo que estuvo preso en Jujuy

"El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen" , posteó la ministra de Seguridad.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez de 15 años, Brenda del Castillo de 20 y Morena Verdi también de 20 años, fueron hallados en la madrugada del 24 de septiembre en una casa de Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas, y de haber sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Todos los detenidos

Todos apuntan al presunto autor intelectual, el narco “Pequeño J” quien sigue prófugo. Por el crimen hay siete detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27).

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro en Villazón, Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas y Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, arrestada por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

El triple crimen narco

Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas. La justicia investiga si hay otras personas involucradas en el hecho.