30 de septiembre de 2025 - 16:28
Justicia.

Triple crimen narco: declararon Víctor Sotacuro y su sobrina ante el fiscal

Los cuerpos de las jóvenes fueron hallados en una casa de Florencio Varela. El narco “Pequeño J” y su socio Matías Ozorio siguen prófugos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los cuerpos de&nbsp;Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados el 24 de septiembre.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados el 24 de septiembre.

Este martes, el triple crimen narco de Florencio Varela tuvo un nuevo capítulo. Víctor Sotacuro Lázaro y su sobrina Florencia Ibáñez fueron llamados a declarar por el fiscal de Homicidios Carlos Arribas. Ambos brindaron su versión ante la Justicia y quedaron formalmente acusados en la investigación por los asesinatos de Lara, Brenda y Morena.

En el marco de la audiencia, los imputados contaron con el acompañamiento de abogados particulares y ofrecieron su relato sobre lo sucedido, aunque por el momento no se difundieron detalles de lo que manifestaron.

Se trataría del presunto líder narco que habría ordenado asesinar a las tres jóvenes de La Matanza.

Triple crimen narco: ¿De qué está acusado Sotacuro Lázaro?

Conviene señalar que Sotacuro Lázaro, sospechado de conducir el Volkswagen Fox utilizado para asistir a los responsables de los crímenes, había sido arrestado en Villazón, luego trasladado a San Salvador de Jujuy y posteriormente llevado a Buenos Aires. En tanto, Ibáñez fue detenida este lunes en el barrio porteño de Palermo.

Los restos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) aparecieron en la madrugada del 24 de septiembre, durante un operativo realizado en Villa Vatteone, en el distrito bonaerense de Florencio Varela, tras haber estado cinco días sin paradero conocido. Las jóvenes habían sido sometidas a tormentos, desmembradas y ocultadas bajo tierra.

La carta anónima que dejaron en la Comisaría 40 de la Policía de la Ciudad.

Todos los detenidos por el triple crimen narco

Por el crimen, hasta el momento, hay siete detenidos:

  • Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27) ya fueron enviados al establecimiento penitenciario de Melchor Romero.
  • Durante el fin de semana también se concretó la detención de Víctor Sotacuro Lázaro en la localidad limítrofe de Villazón, ubicada en el norte del territorio nacional, junto con la de Ariel Giménez, señalado como la persona que habría excavado la fosa donde luego se ocultaron los cuerpos.
  • Por su parte, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue capturada el lunes, acusada de haber compartido con él el vehículo utilizado la noche en que se cometieron los homicidios de las jóvenes.
Víctor Sotacuro Lázaro fue capturado este fin de semana en Villazón, Bolivia.

Según la investigación judicial, Lara, Brenda y Morena fueron engañadas con la promesa de asistir a una reunión en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se trataba de una emboscada: terminaron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde finalmente las asesinaron.

En este momento, las autoridades intentan localizar a “Pequeño J”, señalado como un presunto líder narco que habría ordenado el secuestro, las torturas y el crimen de las jóvenes. Pesa sobre él un pedido de captura internacional.

Florencia Ibáñez, la última sospechosa detenida en el marco del triple crimen de Florencio Varela.

No es el único fugitivo. También permanece en la clandestinidad Miguel Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, junto a otras cuatro personas cuyos datos aún no fueron difundidos públicamente.

