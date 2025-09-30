Jujuy en alerta por sospechosos vinculados al triple crimen narco: intensifican la vigilancia

En el marco de la investigación del triple crimen narco de Florencia Varela, en Jujuy refuerzan la vigilancia en la frontera con Bolivia por la posible presencia de dos de los sospechosos: Miguel Ángel Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , considerado el autor intelectual del asesinato, que podrían intentar salir del país.

Jujuy. Triple crimen narco: buscan "ADN de alguna de las víctimas bajo las uñas" confirmó el fiscal de La Quiaca

“En estos momentos estamos con las alertas y la búsqueda de estas dos personas , de Ozorio, que aún sigue prófugo, y de Valverde , el cual no se conoce el paradero, ni tenemos información de que pudieran haber venido hacia Jujuy” , dijo J uan Manuel Pulleiro, Secretario de Seguridad .

“Nosotros tenemos las alertas con toda la policía de la provincia. Tienen la identificación. Obviamente estamos expectantes por si llegan a venir para acá, para el norte” , destacó el funcionario provincial en diálogo con la Segunda Edición de Canal 4 Noticias.

“Reforzamos la búsqueda y reforzamos con personal en la zona de La Quiaca. Estamos trabajando en forma coordinada, como siempre se hace con Gendarmería, y en la zona de La Quiaca está a cargo de la búsqueda el fiscal provincial, el doctor Mendivil”, detalló.

Detención de Sotacuro por el triple crimen narco

En un operativo realizado en la zona de frontera entre La Quiaca y Villazón se detuvo a Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los implicados en el triple crimen narco de Florencio Varela. El operativo comenzó con tareas de rastreo en hospedajes y terminales.

Víctor Sotacuro - crimen narco Víctor Sotacuro fue detenido en Villazón vinculado con el triple crimen narco

“Tuvimos acceso a las cámaras de seguridad, y además en la lista de pasajeros que nos brindó el dueño de una empresa de transporte, figuraba llamativamente con su nombre real”, recalcó Pulleiro, y dijo que activaron la búsqueda.

“En La Quiaca se trabajó de manera conjunta con la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy, junto con la Policía Nacional Boliviana, y fue así que a las 8.30 de la noche dieron con Sotacuro, y fue detenido en una hostería, cerca de la plaza, muy cerca del puente internacional”.

De la frontera a Buenos Aires

Luego de su paso por la Seccional 17 de La Quiaca, Sotacuro fue trasladado al penal de Gorriti y posteriormente, durante el domingo, llevado hacia Córdoba, donde permaneció algunas horas antes de ser trasladado vía aérea a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la justicia que entiende en la causa.