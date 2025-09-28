domingo 28 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2025 - 11:02
Operativo.

Trasladaron a Lázaro Víctor Sotacuro a Buenos Aires bajo una fuerte custodia

Lázaro Víctor Sotacuro, sospechoso del triple crimen en Buenos Aires, fue trasladado a Capital Federal bajo una fuerte custodia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Trasladan a Buenos Aires al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Trasladan a Buenos Aires al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Por disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza, a cargo del doctor Fernando Horacio Pinos Guevara, este domingo se concretó el traslado de Lázaro Víctor Sotacuro desde Jujuy hacia la provincia de Buenos Aires.

Lee además
triple crimen: la hipotesis es que la madre mato a toda su familia y se suicido
Horror.

Triple crimen: la hipótesis es que la madre mató a toda su familia y se suicidó
Los primeros detalles de la autopsia a las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.
Policiales.

Triple crimen de Florencio Varela: primeros datos de la autopsia

El procedimiento se inició a las 10:30 horas de este domingo 28 de septiembre, cuando personal de la Policía Federal Argentina retiró al detenido del Complejo Penitenciario Nº 1 de Gorriti, para luego ser trasladado al aeropuerto.

Desde allí, un avión de la PFA lo condujo con destino final a Ezeiza, donde quedará a disposición de la Justicia bonaerense. Las autoridades informaron que todo el operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

Se concretó el traslado de Lázaro Víctor Sotacuro

Se concretó el traslado de Lázaro Víctor Sotacuro

La detención de Lázaro Víctor Sotacuro

En la madrugada de este sábado 27 de septiembre se concretó la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, tras verificarse su ingreso ilegal al Estado Plurinacional de Bolivia. La medida se hizo con la coordinación entre el fiscal Alberto Mendivil y el fiscal Ramírez de la ciudad de Villazón, quienes gestionaron la expulsión del imputado, efectivizada a las 2:15 de la mañana.

Trasladan de La Quiaca a San Salvador al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela
Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Pasadas las 15:30 de este sábado 27 de septiembre, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú y detenido en las últimas horas en Bolivia, llegaba al Penal de Gorriti en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tras cerca de tres horas de viaje, bajo una fuerte custodia de las Fuerzas Especiales (CEOP) de la Policía de Jujuy, el sospechoso fue alojado en la cárcel de máxima seguridad

Previo al traslado, el acusado fue indagado por el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil. Una vez realizados los trámites migratorios correspondientes, se procedió a ejecutar la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, la cual fue convalidada por el juez de Control Dr. Roberto Assef.

Sotacuro fue recibido en Argentina bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, personal de Infantería y otras unidades especiales. Posteriormente, fue trasladado al Hospital “Jorge Uro” para una revisión médica de rutina y quedó alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Triple crimen: la hipótesis es que la madre mató a toda su familia y se suicidó

Triple crimen de Florencio Varela: primeros datos de la autopsia

Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los detenidos

Triple crimen en Florencio Varela: ordenan la captura internacional del mano derecha de "Pequeño J"

Triple crimen narco: buscan "ADN de alguna de las víctimas bajo las uñas" confirmó el fiscal de La Quiaca

Las más leídas

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025
Premios.

FNE 2025: Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a  Pequeño J en Jujuy
Urgente.

Triple femicidio en Florencio Varela: detienen a un sexto acusado y buscan a "Pequeño J" en Jujuy

Trasladan a Buenos Aires al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela video
Policial.

El quinto detenido por el triple crimen ya se encuentra el penal de Gorriti

Alto Padilla: dictaron prisión preventiva a un hombre por filmar con cámara oculta a menores - Foto ilustrativa
Judicial.

Alto Padilla: dictaron prisión preventiva a un hombre por filmar con cámara oculta a menores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel