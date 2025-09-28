Trasladaron a Lázaro Víctor Sotacuro a Buenos Aires bajo una fuerte custodia

Por disposición del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Matanza , a cargo del doctor Fernando Horacio Pinos Guevara, este domingo se concretó el traslado de Lázaro Víctor Sotacuro desde Jujuy hacia la provincia de Buenos Aires .

El procedimiento se inició a las 10:30 horas de este domingo 28 de septiembre, cuando personal de la Policía Federal Argentina retiró al detenido del Complejo Penitenciario Nº 1 de Gorriti , para luego ser trasladado al aeropuerto.

Desde allí, un avión de la PFA lo condujo con destino final a Ezeiza , donde quedará a disposición de la Justicia bonaerense. Las autoridades informaron que todo el operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad.

La detención de Lázaro Víctor Sotacuro

En la madrugada de este sábado 27 de septiembre se concretó la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, tras verificarse su ingreso ilegal al Estado Plurinacional de Bolivia. La medida se hizo con la coordinación entre el fiscal Alberto Mendivil y el fiscal Ramírez de la ciudad de Villazón, quienes gestionaron la expulsión del imputado, efectivizada a las 2:15 de la mañana.

Trasladan de La Quiaca a San Salvador al quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Pasadas las 15:30 de este sábado 27 de septiembre, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, Lázaro Víctor Sotacuro, oriundo de Perú y detenido en las últimas horas en Bolivia, llegaba al Penal de Gorriti en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tras cerca de tres horas de viaje, bajo una fuerte custodia de las Fuerzas Especiales (CEOP) de la Policía de Jujuy, el sospechoso fue alojado en la cárcel de máxima seguridad

Previo al traslado, el acusado fue indagado por el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil. Una vez realizados los trámites migratorios correspondientes, se procedió a ejecutar la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza, la cual fue convalidada por el juez de Control Dr. Roberto Assef.

Sotacuro fue recibido en Argentina bajo una estricta custodia de efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, personal de Infantería y otras unidades especiales. Posteriormente, fue trasladado al Hospital “Jorge Uro” para una revisión médica de rutina y quedó alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca.