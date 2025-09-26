viernes 26 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de septiembre de 2025 - 17:44
Policiales.

Triple crimen en Florencio Varela: ordenan la captura internacional del mano derecha de "Pequeño J"

Matías Agustín Ozorio, de 28 años y ligado al jefe narco acusado por el triple crimen, es buscado a nivel internacional tras una alerta roja de Interpol.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ordenaron la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”.

Ordenaron la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”.

En el marco de la pesquisa por el triple crimen de Florencio Varela, la Justicia dispuso la emisión de una orden de captura, tanto a nivel nacional como internacional, contra el principal colaborador de “Pequeño J”, un narcotraficante peruano de 23 años señalado como autor intelectual de la tortura y homicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Lee además
Los primeros detalles de la autopsia a las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.
Policiales.

Triple crimen de Florencio Varela: primeros datos de la autopsia
amenazo a policias con una barra de hierro y fue detenido
Barrio Belgrano.

Amenazó a policías con una barra de hierro y fue detenido

El acusado es Matías Agustín Ozorio, de 28 años, considerado hombre de confianza del cabecilla de la banda criminal, quien habría diseñado cada paso del plan: desde el engaño de la fiesta hasta la difusión en directo de los asesinatos.

Triple crimen en Florencio Varela: ordenaron la captura internacional de la mano derecha de "Pequeño J".

Alerta roja de Interpol por Ozorio, ligado al triple crimen de Florencio Varela

Interpol lanzó una notificación roja para dar con el paradero de Ozorio, lo que implica que desde este momento todas las agencias policiales internacionales quedan informadas y habilitadas para actuar en su captura.

Tras el descubrimiento de los cadáveres de las tres jóvenes y la aprehensión de cuatro individuos, la investigación continúa con el objetivo de determinar con precisión las funciones que cumplió cada implicado, así como las posibles conexiones de quienes pudieron haber participado de manera indirecta en los homicidios.

De acuerdo con los avances de la causa, “Pequeño J” habría instruido a los propietarios de la vivienda en Florencio Varela —ya arrestados junto a otra pareja— a “preparar todo” para consumar el asesinato, lo que incluía cavar fosas en el patio y ocultar allí los cuerpos de las tres chicas.

Las fotos de identificación de Matías Agustín Ozorio.

Este jueves, la policía irrumpió en el refugio del capo narco en Barracas. En el lugar hallaron tendidos eléctricos usados como trampa y una nota manuscrita con una advertencia dirigida a las fuerzas de seguridad.

Según la teoría del fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá —quien entregó la investigación el jueves por la noche al fiscal Adrián Arribas—, las tres jóvenes no eran el objetivo principal de la matanza.

En este marco, se presume que Brenda, Morena y Lara habrían servido como “el vehículo de un mensaje” a un integrante de la misma organización delictiva que presuntamente intentó traicionarlo o sustraerle bienes. Esa persona habría presenciado el asesinato en tiempo real mediante la transmisión en vivo.

Triple crimen de Florencio Varela.

Quiénes son los cuatro detenidos

Se trata de dos parejas —una argentina y otra peruana— imputadas por homicidio agravado. Los acusados fueron individualizados como Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

La primera captura se produjo en la vivienda de Florencio Varela, donde se hallaron los cuerpos de las víctimas. En ese lugar, Ibarra y Parra fueron detenidos mientras trataban de borrar pruebas y limpiar la escena del asesinato.

Triple crimen en Florencio Varela.

Pocas horas después, González Guerrero y Villanueva Silva, señalados como los propietarios de la vivienda, fueron arrestados en un hotel alojamiento situado a corta distancia del escenario del crimen.

Los cuatro involucrados enfrentan cargos por homicidio agravado y permanecen alojados en la cárcel de Melchor Romero, cumpliendo prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Triple crimen de Florencio Varela: primeros datos de la autopsia

Amenazó a policías con una barra de hierro y fue detenido

Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los detenidos

Florencio Varela: Lo que hay detrás de los narcofemicidios

Caso Matías Jurado: confirmaron que está en condiciones de ser juzgado

Lo que se lee ahora
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. video
Policiales.

Triple crimen en Florencio Varela: quiénes son los detenidos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres. video
Policiales.

Chaco: una nena de 11 años dio a luz y sus padres fueron detenidos

Florencio Varela: Lo que hay detrás de los narcofemicidios
Fundación Alameda.

Florencio Varela: Lo que hay detrás de los narcofemicidios

Esta noche llega la Elección a Representante Nacional de la FNE 2025 video
FNE 2025.

Mirá en vivo la Elección de la Representante Nacional por Canal 4 y por YouTube

Cortes de tránsito por en el estadio 23 de Agosto (Foto ilustrativa)
Operativo.

Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

Preinscripciónpara la Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)
Educación.

Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel