Triple crimen en Florencio Varela: ordenan la captura internacional del mano derecha de "Pequeño J"

En el marco de la pesquisa por el triple crimen de Florencio Varela, l a Justicia dispuso la emisión de una orden de captura , tanto a nivel nacional como internacional, contra el principal colaborador de “Pequeño J” , un narcotraficante peruano de 23 años señalado como autor intelectual de la tortura y homicidio de Lara Gutiérrez , Brenda del Castillo y Morena Verdi .

Barrio Belgrano. Amenazó a policías con una barra de hierro y fue detenido

El acusado es Matías Agustín Ozorio , de 28 años, considerado hombre de confianza del cabecilla de la banda criminal , quien habría diseñado cada paso del plan: desde el engaño de la fiesta hasta la difusión en directo de los asesinatos.

Interpol lanzó una notificación roja para dar con el paradero de Ozorio , lo que implica que desde este momento todas las agencias policiales internacionales quedan informadas y habilitadas para actuar en su captura .

Tras el descubrimiento de los cadáveres de las tres jóvenes y la aprehensión de cuatro individuos, la investigación continúa con el objetivo de determinar con precisión las funciones que cumplió cada implicado, así como las posibles conexiones de quienes pudieron haber participado de manera indirecta en los homicidios.

De acuerdo con los avances de la causa, “Pequeño J” habría instruido a los propietarios de la vivienda en Florencio Varela —ya arrestados junto a otra pareja— a “preparar todo” para consumar el asesinato, lo que incluía cavar fosas en el patio y ocultar allí los cuerpos de las tres chicas.

Las fotos de identificación de Matías Agustín Ozorio.

Este jueves, la policía irrumpió en el refugio del capo narco en Barracas. En el lugar hallaron tendidos eléctricos usados como trampa y una nota manuscrita con una advertencia dirigida a las fuerzas de seguridad.

Según la teoría del fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá —quien entregó la investigación el jueves por la noche al fiscal Adrián Arribas—, las tres jóvenes no eran el objetivo principal de la matanza.

En este marco, se presume que Brenda, Morena y Lara habrían servido como “el vehículo de un mensaje” a un integrante de la misma organización delictiva que presuntamente intentó traicionarlo o sustraerle bienes. Esa persona habría presenciado el asesinato en tiempo real mediante la transmisión en vivo.

Triple crimen de Florencio Varela.

Quiénes son los cuatro detenidos

Se trata de dos parejas —una argentina y otra peruana— imputadas por homicidio agravado. Los acusados fueron individualizados como Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

La primera captura se produjo en la vivienda de Florencio Varela, donde se hallaron los cuerpos de las víctimas. En ese lugar, Ibarra y Parra fueron detenidos mientras trataban de borrar pruebas y limpiar la escena del asesinato.

Triple crimen en Florencio Varela.

Pocas horas después, González Guerrero y Villanueva Silva, señalados como los propietarios de la vivienda, fueron arrestados en un hotel alojamiento situado a corta distancia del escenario del crimen.

Los cuatro involucrados enfrentan cargos por homicidio agravado y permanecen alojados en la cárcel de Melchor Romero, cumpliendo prisión preventiva mientras continúa la investigación.