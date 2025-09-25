jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 21:24
Barrio Belgrano.

Amenazó a policías con una barra de hierro y fue detenido

Un violento incidente tuvo lugar este mediodía en el Barrio Belgrano, donde un hombre de 30 años fue detenido tras amenazar e intentar agredir a efectivos policiales con una barra de hierro y una botella de cerveza.

Por  Verónica Pereyra
Amenazó a policías con barra de hierro y fue detenido
Amenazó a policias con barra de hierro y fue detenido (2)

La tensión escaló cuando un grupo de vecinos se sumó al conflicto, arrojando piedras hacia el patrullero, mientras una mujer intentaba entorpecer la detención lanzando objetos y profiriendo amenazas. La intervención rápida y coordinada de los efectivos, con la solicitud de refuerzos y el uso de fuerza mínima indispensable, permitió reducir al agresor y controlar la situación sin que se registraran heridos graves.

Amenazó a policias con barra de hierro y fue detenido

Tras el operativo, el hombre quedó alojado en la Seccional 44° a disposición de la Justicia, imputado por resistencia a la autoridad y tentativa de agresión contra el personal policial. La Jefatura de Policía destacó la profesionalidad y templanza del grupo interviniente, subrayando que su actuación permitió neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de los vecinos y de los propios agentes.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier acto de violencia o intimidación y aseguraron que se intensificarán los patrullajes en la zona para prevenir hechos similares.

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

