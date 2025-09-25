Amenazó a policías con una barra de hierro y fue detenido

Un hombre de 30 años fue arrestado cerca del mediodía de este jueves 25 de septiembre en el Barrio Belgrano , jurisdicción de la Seccional 44°, después de protagonizar un incidente violento con efectivos policiales.

San Salvador. Un caballo suelto en pleno centro generó tensión y fue rescatado por la Policía

Según informaron fuentes oficiales, la intervención comenzó tras una alerta del 911 sobre un sujeto que amenazaba a transeúntes con una presunta arma blanca.

Al llegar al lugar, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito intentó interceptar al hombre, quien reaccionó de forma inmediata con agresión: golpeó el móvil policial y se resistió activamente al arresto. Según indicaron fuentes policiales, al identificarse los agentes, el sujeto sacó una barra de hierro de aproximadamente 20 cm y una botella de cerveza con intención de atacar al personal uniformado.

La tensión escaló cuando un grupo de vecinos se sumó al conflicto, arrojando piedras hacia el patrullero, mientras una mujer intentaba entorpecer la detención lanzando objetos y profiriendo amenazas. La intervención rápida y coordinada de los efectivos, con la solicitud de refuerzos y el uso de fuerza mínima indispensable, permitió reducir al agresor y controlar la situación sin que se registraran heridos graves.

Amenazó a policias con barra de hierro y fue detenido

Tras el operativo, el hombre quedó alojado en la Seccional 44° a disposición de la Justicia, imputado por resistencia a la autoridad y tentativa de agresión contra el personal policial. La Jefatura de Policía destacó la profesionalidad y templanza del grupo interviniente, subrayando que su actuación permitió neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de los vecinos y de los propios agentes.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier acto de violencia o intimidación y aseguraron que se intensificarán los patrullajes en la zona para prevenir hechos similares.